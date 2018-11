Voluntários iniciam construção de capela em Americana

O termômetro marcava 33ºC de sensação térmica em Americana, por volta das 11h desta quinta-feira (15) na qual se celebra a Proclamação da República, mas um grupo de 60 voluntários ignorava o sol forte e a possibilidade de descansar no início de feriado prolongado por um objetivo em comum: solidariedade.

A missão: a ONG (Organização Não-Governamental) Sonhar Acordado se mobilizou para construir uma capela, até domingo, em uma chácara na Praia dos Namorados onde está a sede da Fraternidade Guardiões da Imaculada, que ajuda moradores de rua. Será a 30ª igreja construída pela organização no País. Uma história de oito anos que também envolve superações individuais.

























+ 4

Resumir Galeria

“Não são uns bobos mesmo? Não podiam estar em casa dormindo, tranquilos?”, brinca o marceneiro Dimas Batista, de 59 anos. A trajetória dele se mistura à da entidade. Esteve junto a ela desde a primeira igreja, em um projeto que foi adaptado de outro que já era realizado no Chile.

“A ONG estava procurando um lugar pra fazer essa capela e não sei porque ‘caíram’ no bairro onde eu moro, que é um lugar pequenininho no Embu (das Artes). Aí, o padre falou pro pessoal da ONG que tinha um marceneiro que morava lá e ele foi lá falar comigo. Mostraram o projeto e tudo e a gente chegou onde está”, relembra. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Logo no começo já enfrentou um terreno com “um barrão que atolava até o joelho de barro”. Ameaçou desistir várias vezes, até ouvir o testemunho de um jovem sobre o bem que a obra tinha trazido à sua comunidade. Isso se somou aos benefícios a si próprio.

“Minha vida mudou. A gente começa a enxergar o mundo diferente, valorizar mais a vida, dar mais valor à família. (…) Quando foi fazer essa (primeira) capela, fazia dois meses que eu tinha colocado cinco (pontes de) safenas (no coração). E dali dois meses eu já tava trabalhando. Deus permitiu que eu tivesse vivo pra poder construir. Eu sou um alcoólatra. Tem 20 anos que eu luto contra a bebida. E isso veio fechar com chave de ouro pra que eu não voltasse (a beber). Todo dia eu fujo do primeiro gole. Isso tem ajudado muito. Faz um bem pro coração que você não faz ideia”, comemora o marceneiro, que hoje trabalha na ação com sua mulher, filho e quatro netos. Foto: João Carlos Nascimento

Coragem

A Sonhar Acordado tem grupos em 11 cidades do Brasil e trabalha com voluntários, geralmente, entre 18 e 35 anos.

“Todo evento a gente tá trabalhando um valor. Nesse semestre, o tema é ‘Coragem para Ser Sonhador’. Coragem pra gente aplicar o que a gente prega na ONG, como generosidade. Não adianta nada eu ir na ONG e conversar sobre isso, propor de a gente ser generoso e enxergar dignidade nos outros se eu virar as costas, ir pra rua e não aplicar o que eu estou aplicando”, aponta Marcelo Bardella, um dos coordenadores do grupo, que também realiza outras atividades durante a vivência, nos dias de construção, como meditação e reflexões.

No domingo, uma missa será realizada no local às 16h para celebrar o fim dos trabalhos. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal (6)

Fundador de fraternidade relata ‘visão’

Fundador da Fraternidade Guardiões da Imaculada, Ricardo Daniel da Silva diz que teve uma visão da capela já pronta no dia em que ele conheceu a atuação da ONG Sonhar Acordado e conseguiu contato com sua coordenação.

Ele relata que voltava da missa com as duas filhas e a mulher, que está grávida de gêmeos, e quando desceu uma rampa da chácara onde fica a Guardiões da Imaculada teve a iluminação divina. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Quando eu cheguei em casa, eu fui entrar no meu Facebook e a mesma ONG estava inaugurando uma capela em Santa Clara. Me arrepiei inteiro e eu vi que aquela capela era igual à qual Deus tinha mostrado pra mim, que era uma capela de madeira”, conta. Então, entrou em contato com a entidade e entrou em uma “fila de espera” para receber um mutirão, o que foi possível neste ano.

Para Ricardo, quando as pessoas se unem para realizar algo possibilitam o impossível. “Quando a gente divide o que a gente tem, a gente fica mais rico. A gente se empobrece quando a gente segura aquilo que a gente tem. Agora, quanto mais eu dou, mais rico eu sou. Quanto mais eu sirvo o próximo, mais rico eu fico, porque eu tô partilhando aquilo que Deus me dá”, reflete.