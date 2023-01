Volume de empréstimos do Banco do Povo sobe pelo segundo ano seguido

O Banco do Povo de Americana registrou, pelo segundo ano seguido, aumento na concessão de créditos. O volume de empréstimos saltou de R$ 503 mil, em 2021, para R$ 729 mil, em 2022, uma alta de 45%. Os valores correspondem a 36 e 42 contratos firmados, respectivamente.

Em 2021, o Banco do Povo já havia tido crescimento de 70% no total de créditos na comparação com 2020. O número de contratos passou de 16 para 36 e o valor emprestado saltou de R$ 295 mil para R$ 503 mil.

Inaugurado em 1998, o Banco do Povo é desenvolvido pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho em parceria com as prefeituras municipais.

Funciona com a finalidade de gerar emprego e renda por meio da disponibilização de linhas de microcrédito para o desenvolvimento de pequenos empreendimentos.

Os empréstimos, geralmente, são requisitados por micro e pequenos empreendedores que visam ampliar o negócio, comprar ou substituir equipamentos e adquirir mercadorias. São confecções, academias, lanchonetes, mecânica, salão de beleza e estética, entre outros.

Em 2022, os segmentos que mais solicitaram créditos foram comércio lojista com 19 contratos firmados, seguido por comércio alimentício com nove, prestação de serviços e confecção com sete cada um, totalizando 42 financiamentos.

“Essa ajuda do Banco do Povo aos MEIs e microempreendedores é essencial para o desenvolvimento dessas pessoas que geram renda para suas famílias, empregos e ajudam a movimentar nossa economia”, afirmou Rafael de Barros, secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana.

Outro ponto positivo observado em 2022 foi o índice de inadimplência de apenas 0,94%, bem abaixo dos 10% registrados em 2021.

Os limites de crédito dependem do perfil de cada empreendedor e podem variar de R$ 200 a R$ 21 mil, com taxas de juros subsidiados que vão de 0,34% a 0,5% ao mês.

Quem estiver interessado em obter uma linha de crédito junto ao Banco do Povo deve procurar a agência de Americana, na Rua Anhanguera, 40, no Centro. Os telefones para contato são 3475-3560 e 3475-3561. E o e-mail é o americana@bancodopovo.sp.gov.br.