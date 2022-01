Volume de chuva de 2021 fica 21% abaixo da média histórica em Americana

Americana encerrou 2021 com volume de chuva acumulado em 1.129,27 mm (milímetros). O total é 21% menor do que a média histórica estimada para região, que é de 1.430 mm.

O resultado tem sido praticamente o mesmo nos últimos cinco anos, de acordo com dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). A média histórica foi calculada considerando os últimos 30 anos.

Chuvas em 2021 ficaram abaixo da média histórica em Americana – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

No ano passado, o menor volume de chuva em Americana foi registrado no mês de setembro, com 3.05 mm, e o maior em janeiro, com 385.05 mm. A cidade totalizou dez meses em que teve indicadores com pouca ou chuva abaixo da média – as exceções foram em fevereiro e outubro.

Pesquisadora e meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas) da Unicamp, Ana Ávila disse que o ano passado teve só 70% do total de chuva esperado. “Vários fatores contribuíram com essa chuva abaixo da média, entre eles o La Niña, que apesar de ter uma influência mais forte no Sul do país, tem um reflexo com relação às chuvas no Sudeste. E os bloqueios atmosféricos, que são aqueles dias secos”, afirmou.

O La Niña ocorre quando os ventos se intensificam e as águas do Oceano Pacífico Equatorial acabam se resfriando. No Brasil, ocorrem chuvas mais abundantes na Amazônia, com aumento na vazão dos rios e enchentes. No Nordeste, isso também significa maior precipitação. No Sul, as temperaturas sobem e há maior ocorrência de secas. No Sudeste e Centro-Oeste, os efeitos são imprevisíveis.

De acordo com a pesquisadora, as chuvas nesses últimos dias, apesar de benéficas, ainda são insuficientes para reverter a crise hídrica. “Para abastecimento, a gente precisa de bastante chuva e a expectativa é de que o verão seja de normal a abaixo da média. Janeiro pode ser chuvoso e a gente espera que seja dentro da normalidade, que é de 270 mm”.

AMERICANA

Mês/2021 Precipitação (mm)

Janeiro 385.05

Fevereiro 179.83

Março 129.79

Abril 21.59

Maio 41.15

Junho 8.36

Julho 5.33

Agosto 6.35

Setembro 3.05

Outubro 100.58

Novembro 95.50

Dezembro 152.66

Volume de chuva acumulado nos últimos cinco anos

2021 – 1.129,24 mm

2020 – 1.254,21 mm

2019 – 1.353,30 mm

2018 – 1.095,91 mm

2017 – 1.234,71 mm

*Fonte – Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas)