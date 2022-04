Viver como se fosse um girassol

Atualmente, Amanda e James trabalham juntos e sonham com a construção do espaço físico para o brechó - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

Atualmente, Amanda e James trabalham juntos e sonham com a construção do espaço físico para o brechó – Foto: Claudeci Junior – O Liberal.JPG

A jovem e comunicativa Amanda Aparecida de Souza Alves, 27 anos, é uma mulher que aprendeu desde muito cedo que na vida nada cai do céu e que para usufruir da sombra primeiro é preciso buscar a luz! Atualmente, ela é dona do próprio negócio, empreende no universo digital e já sonha em ter seu espaço físico.

Batalhadora, com menos de 15 anos ela já trabalhava de babá e ao longo da vida foi de faxineira à vendedora de loja. Filha de uma mãe solteira e órfã, a moça foi criada pela bisavó e sempre sonhou em ter uma família tradicional, algo que conseguiu construir ao lado do marido James Alain, 34 anos, com quem teve o filho Pedro Henrique, atualmente com 4 anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Assim como milhares de mulheres, quando o filho nasceu Amanda viveu um dilema: continuar trabalhando para ajudar no sustento da casa ou se dedicar apenas à maternidade? Colocando na balança, ela e o marido decidiram que financeiramente compensava ela ficar em casa, pelo menos em um primeiro momento. Com o tempo, as contas foram apertando e ela precisou reconsiderar a decisão.

Veio a luz. Quando Amanda planejava sua volta ao mercado de trabalho veio a pandemia e seu retorno ficou praticamente impossível.

Foi então que ela passou a vender suas próprias roupas pela internet. “Eu criei uma página e chamei de Desapego. Notei que as pessoas se interessavam. Aí, pensei: opa, achei o meu negócio!”. Em pouco tempo, a demanda cresceu e Amanda passou a não ter mais coisas próprias para vender. “Foi quando comecei a pegar as coisas das minhas amigas, estava ficando quase sem roupa”, brinca. Do consignado com as amigas para o garimpo em outros lugares da região foi um pulo.

O começo. O dia 21 de outubro de 2020 ficou marcado na vida de Amanda, pois, além de ser a data de sua primeira live, também é o marco de quando passou a chamar sua página virtual do instagram de Brechó Novo de Novo, onde além de comercializar roupas femininas, também oferece sapatos e acessórios.

A jovem conta que no dia que a iniciativa aconteceu ela pensou várias vezes em desistir, mas algo dentro dela a impulsionava. “Eu até falei para uma tia minha, não me deixa passar vergonha sozinha, entra e digita pelo menos um código de pedido. Mas graças a Deus quando ele está na direção tudo dá certo”.

A live bombou e a partir dali passou a fazer parte da rotina semanal de Amanda. Visionária, ela entende que uma das razões de seu sucesso, além da bandeira da sustentabilidade, tem a ver com o fato das pessoas terem perdido um pouco do receio das compras online. “Na época da pandemia, em que estava tudo fechado e muitas lojas chegaram a fechar porque não conseguiram se reinventar, meu brechó nasceu e se fortaleceu”, pontua.

Prova disso é que o marido, que antes trabalhava em uma indústria têxtil, há um mês deixou o emprego com carteira assinada para ajudá-la no negócio familiar. Além de auxiliar nas lives, ele colabora no garimpo de peças, faz entrega e tudo mais que ela precisar para o empreendimento.

Atualmente, o brechó continua instalado na cozinha da casa deles, onde tudo começou, entretanto, em breve deve expandir os horizontes.

O casal conta que utilizando uma plataforma especial eles enviam peças para diversos estados do País. “Por enquanto, o Brechó Novo de Novo é de Americana para o Brasil, contudo, a ideia é que ele seja de Americana para o mundo”.

Girassóis. Quando criou o Brechó Novo de Novo, Amanda queria que a logo tivesse uma flor. Não demorou muito para ela escolher o girassol como símbolo. “Ele é a flor da felicidade e hoje chamo minhas clientes de meus girassóis porque elas me fazem feliz”, comenta.

Caprichosa, a moça considera seu trabalho uma curadoria e explica que todas as peças passam por suas mãos e são higienizadas, ajustadas (caso precisem), embaladas e entregues com um mimo. “As peças chegam nas clientes prontas para serem usadas”.

Atualmente, além da página no instagram, Amanda utiliza um grupo de WhatsApp para comercializar seus produtos, e considera seu trabalho importante também por criar oportunidades para suas clientes. “Com o brechó elas podem ter acesso a roupas de marcas que talvez não tivessem condições de comprar”, reflete.

Para finalizar essa história, Amanda deixa uma lição. “Gosto muito da frase que diz que o sol nasce para todo mundo, porém a sombra é para quem procura. Não adianta ficar sentado, se lamentando ou se vitimizando. Corra atrás, lute, não desista. Não é fácil, mas compensa muito.”