Vitrine para o universo da construção e decoração, Anuário Casa começa a ser produzido

Conteúdos deste ano já começaram a ser preparados - Foto: Leonardo Matos/Liberal

A 18ª edição do Anuário Casa, publicado pelo Grupo Liberal desde 2007, já começou a ser produzida, trazendo um conteúdo robusto e atualizado sobre as principais tendências do mercado de construção e decoração.

Mais do que uma publicação voltada para a estética e funcionalidade dos espaços, o anuário se consolidou como uma plataforma que conecta profissionais renomados, como engenheiros, arquitetos e designers de interiores, com o público que busca transformar ambientes em locais acolhedores e sofisticados.

A seção “Arquitetos” é um dos grandes destaques do anuário, oferecendo um catálogo valioso de informações sobre os melhores profissionais e escritórios de Americana e região.

Com uma curadoria cuidadosa, o Anuário Casa apresenta ao leitor uma diversidade de produtos e serviços, funcionando como um guia prático e uma fonte de inspiração.

“Para o leitor, funciona como um guia de produtos e serviços que auxilia no momento de construir ou reformar. Mas, mais que isso, é uma fonte de inspiração para deixar o espaço onde vivemos mais aconchegante e bonito”, destaca Valéria Barreira, editora do anuário.

Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal, enfatiza o prestígio de estar presente na publicação.

“O cliente que participa do anuário valoriza muito o seu produto, pois ele carrega a bandeira do LIBERAL, que possui mais de 72 anos de credibilidade. A revista é distribuída aos nossos leitores e também em espaços estratégicos, como escritórios de arquitetura e casas de decoração. Isso agrega grande valor à marca, devido à tradição que o anuário construiu ao longo dos anos”, afirma Giuliani, apontando o aumento contínuo da procura por espaço na revista.

A parceria de profissionais com o Anuário Casa tem sido vista como uma estratégia de posicionamento de marca e divulgação. Yasmin Ferraz, engenheira civil e designer de interiores da Volpi Ferraz, é uma das que enxergam essa oportunidade como essencial para sua visibilidade.

“Participar do Anuário Casa nos permite não apenas mostrar nosso trabalho, mas também compartilhar um pouco sobre quem somos. Assim, o cliente final tem a chance de se identificar com nossos projetos e com a nossa visão”, explica, ressaltando que a presença no anuário abre portas para novos negócios, especialmente ao apresentar estilos arquitetônicos desejados por seus clientes.

Bianca Rodrigues, arquiteta, reforça essa visão. Publicando seus projetos no anuário há cinco anos, ela destaca como a divulgação anual fortalece sua imagem no mercado.

“Divulgar meus trabalhos através do anuário fortalece minha imagem como profissional e me aproxima cada vez mais do público-alvo que está em busca de soluções para a arquitetura e design de interiores. Muitos clientes ainda não conhecem de perto os benefícios de contratar um profissional da área, e o anuário contribui para essa conscientização”, afirma.

Além de sua distribuição aos assinantes das revistas do Grupo Liberal, o Anuário Casa pode ser adquirido nas principais bancas de jornais de Americana, bem como na sede da empresa, localizada na Rua Tamoio, 875, Vila Santa Catarina.

Parceiros destacam o impacto da publicação no mercado

A 18ª edição do Anuário Casa do Grupo Liberal continua a consolidar sua relevância para diversos parceiros do setor de arquitetura, design de interiores e construção, ampliando a visibilidade de marcas e profissionais.

O arquiteto André Zazeri, que participa ativamente da revista, ressalta a importância de apoiar meios de divulgação locais.

“É sempre importante prestigiar os meios de divulgação da nossa cidade, onde firmamos nossas raízes. Como o Grupo Liberal é consolidado em nossa cidade e região, participar do Anuário Casa é uma forma de mostrar meus novos projetos para quem já me conhece e também para um público novo que valoriza e explora a arquitetura e decoração”, afirma.

Para o arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris, o Anuário Casa vai além de uma simples publicação: ele é uma referência de tendências.

“O anuário já traz novidades e dita tendências ao mercado há anos, ligando o público ao trabalho de arquitetos e designers. No nosso caso, além de ajudar a difundir a arquitetura das curvas, ele foi importante para fecharmos projetos residenciais e corporativos em condomínios da região”, conta.

Hebert Fabiano Rodrigues, diretor comercial do Bocão Piso, reforça o papel estratégico da revista na reposição da marca no mercado.

“A presença no Anuário Casa contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa empresa, especialmente na reabertura do Bocão Shopping dos Pisos em 2023. Posicionar nossa marca junto aos grandes players do mercado e aos profissionais de arquitetura e design foi fundamental, e a revista tem esse prestígio junto ao mercado local e regional”, ressalta.

O engenheiro civil Marcos Lúcio Lavelli, presidente da AEAA (Associação de Engenheiros e Arquitetos de Americana), também compartilha seu feedback com a revista.

“A presença da AEAA no Anuário Casa foi fundamental para aumentar a visibilidade da associação no mercado. Esse tipo de publicação atinge diretamente nosso público-alvo, trazendo credibilidade e confiança. Após a publicação, percebemos um aumento significativo no número de contatos e no reconhecimento da nossa associação”, diz.