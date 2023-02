Vítimas de violência: contratação de abrigo não tem interessados

Apenas uma OSC participou do chamamento público aberto pela prefeitura, mas foi desclassificada

A falta de interessados frustrou a contratação de um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, em Americana. Apenas uma OSC (Organização da Sociedade Civil) participou do chamamento público aberto pela prefeitura, mas foi desclassificada no último dia 15 por não atender aos critérios do edital, segundo a administração.

À reportagem, o Executivo comunicou que vai revisar o edital e, em breve, abrir uma nova licitação com essa finalidade.

O edital determinava que a localização do abrigo deveria ser sigilosa e que o espaço deveria atender vítimas acompanhadas ou não de seus filhos, com funcionamento 24 horas por dia, além de sistema de segurança, alarme e monitoramento.

O local seria aberto para mulheres cis, trans e travestis, com ou sem deficiência física, independente da orientação sexual, em situação de risco de morte ou ameaças.

Também caberia à OSC manter um segundo abrigo, destinado para o acolhimento de famílias acompanhadas ou não de seus filhos em situação de desabrigo por abandono, migração e ausência de residência; e pessoas em trânsito e sem condições de autossustento, refugiadas ou em situação de tráfico de pessoas. A parceria teria validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.