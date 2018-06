Vítimas de golpes têm direito a ressarcimento

Bancos têm de ressarcir clientes que são vítimas de golpes dentro de suas agências. A avaliação é de dois advogados especialistas em direito do consumidor. Segundo um deles, alguns bancos não pagam e os clientes precisam procurar a Justiça.

No mês passado, ao menos três pessoas caíram no golpe do falso 0800 em agências do Santander em Americana. Bandidos colocam um adesivo falso e um chupa-cabras no caixa eletrônico. O cartão fica preso e o cliente liga para o número indicado. Acha que está falando com um atendente do banco, passa a senha e depois percebe os saques. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para Rodrigo de Mesquita Pereira, ex-promotor de Justiça e especialista em defesa do consumidor pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, a responsabilidade do banco é integral. “Você pressupõe que aquilo é um ambiente de segurança”, afirmou Pereira.

Segundo ele, apesar disso, muitas pessoas precisam recorrer à Justiça para receber. E mesmo que o banco pague o desfalque, o cliente também pode pedir indenização por dano moral, afirmou.

Uma agência tem câmeras de segurança e sistema de monitoramento, por isso não é aceitável que alguém vá até o local, instale um adesivo e ninguém veja, raciocina especialista.

Para Maria Stella Gregori, professora de direito do consumidor na PUC de São Paulo, o banco tem de ressarcir o cliente e não é preciso provar a culpa da instituição no caso – é a chamada responsabilidade objetiva. “Ele tem de garantir a segurança da prestação de serviço, então ele tem de ressarcir e tentar resolver.”

Ela cita o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu inciso primeiro, diz que o consumidor tem direito a segurança. No inciso sexto, o mesmo artigo diz que o consumidor também tem direito à “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.

Maria Stella diz que os bancos têm de garantir a segurança inclusive em ambientes virtuais.

O LIBERAL conversou com uma das vítimas, que perdeu R$ 5 mil após cair no golpe do falso 0800. O homem, um motorista, diz que recebeu o dinheiro de volta rapidamente. O presidente do Conselho de Segurança da cidade, João Miletta, disse que conversou com outra vítima, que também foi reembolsada.

O Conselho fez um ofício cobrando providências do Santander, ainda sem resposta. O LIBERAL questionou a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) para saber se há um entendimento geral sobre o ressarcimento em casos assim, mas não houve resposta.