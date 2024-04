Vítima reage e atira contra ladrão em tentativa do roubo na Praia Azul, em Americana; veja o vídeo

Momento em que vítima reagiu e atirou contra criminoso que estava dentro do carro – Foto: Reprodução / Câmeras de segurança

Um assaltante foi baleado nas nádegas e na perna após tentar roubar um carro na Rua Francisco Zago, próximo ao ecoponto da Praia Azul, em Americana, na tarde desta quinta-feira (4). A tentativa de roubo foi flagrada pela câmera de uma residência nas imediações.

O motorista de um Hyundai HB20 sedan, um empresário de 34 anos, chegava em casa com a família e as vítimas estavam descendo do veículo, quando três assaltantes tentaram abordá-las.

À esquerda, a arma do empresário, que está legalizada; já à direita, o revólver utilizado pelo criminoso – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

Um dos criminosos tentou tirar o motorista de dentro do carro, mas o homem pegou uma arma e passou a atirar em direção aos suspeitos. Um dos bandidos é atingido duas vezes nas nádegas e uma na perna e cai próximo à calçada. Os comparsas entraram no carro e fugiram.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o indivíduo ferido. Ele foi conduzido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. As armas da vítima e do criminoso detido foram apreendidas, sendo que a do empresário é legalizada.

*Notícia em em atualização.