Vítima é amarrada durante roubo em sítio, em Americana; Gama prende 2 suspeitos

Caseiro foi agredido com socos na barriga pelos assaltantes, que levaram maquinários do local

Um caseiro de 51 anos foi amarrado e agredido com socos na barriga por três assaltantes que invadiram um sítio no bairro Morada do Sol, em Americana, na tarde desta sexta-feira (28). Os suspeitos fugiram levando maquinários. A vítima foi libertada pelo proprietário da área, que chegou ao local pouco tempo depois.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada, recuperou parte dos equipamentos e deteve dois suspeitos na favela Zincão. Eles chegaram a ser levados ao Plantão Policial, mas foram soltos após prestarem depoimento. As respectivas participações no assalto serão apuradas durante o inquérito policial.

De acordo com a corporação, o assalto ocorreu por volta das 16h. Após ser acionada, a Gama intensificou o patrulhamento na região do Zincão, pois tinham apurado que os suspeitos fugiram em direção à favela.

“Conseguimos localizar um dos equipamentos roubados em um terreno da comunidade e seguimos nas buscas pelos suspeitos”, disse o subinspetor Cauê Spagnol.

Dois homens de 23 e 33 anos, que tinham as mesmas características informadas pela vítima, foram localizados nas imediações e acabaram detidos. O equipamento recuperado foi devolvido ao proprietário.