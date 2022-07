Vítima de estelionato, idoso tem R$ 7,4 mil retirados de conta bancária

Um morador do bairro Cidade Jardim, em Americana, foi vítima de um golpe e teve prejuízo de R$ 7.407,42. O homem, de 70 anos, só descobriu o estelionato depois de ter um saque recusado em sua agência bancária.

Segundo comunicou à Polícia Civil, a tentativa de saque aconteceu em uma agência na Avenida Cillos. Após tentar retirar o dinheiro e fracassar, o homem pediu a ajuda de um atendente e imprimiu um extrato bancário. No documento, constatou três movimentações que não haviam sido feitas por ele.

A primeira foi uma transferência para uma empresa odontológica no valor de R$ 2.907,42. A segunda transação não realizada e nem autorizada por ele foi uma transferência no valor de R$ 3.000. Por último, o homem constatou um saque com valor de R$ 1.500. As datas das movimentações não foram informadas.

Segundo o boletim de ocorrência, devido à idade da vítima, a apuração do crime independe de sua representação. A intenção do homem, ao registrar a ocorrência, era pedir ressarcimento junto ao banco.