Vítima de atropelamento morre após ficar 16 dias internado

O morador do Residencial Jaguari, Elias de Vito, de 56 anos morreu, neste domingo (24), depois de ficar 16 dias internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Elias foi atropelado no dia 8 deste mês, entretanto, não havia informações sobre detalhes do acidente no boletim de ocorrência. O irmão da vítima esteve na delegacia de Americana para comunicar o óbito do familiar, que aconteceu às 14h45 deste domingo (24).

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) foi questionada sobre detalhes do acidente, mas informou que não localizou o registro da ocorrência.

Em menos de 30 dias, esta é ao menos a terceira vítima que morre depois de ser atropelada e ficar internada.

No dia 30 de agosto, morreu a idosa de 77 anos, Ana Velasco Conrado. Ela foi atropelada por uma motocicleta no Centro de Americana. A mulher ficou internada e morreu no mesmo dia na unidade de saúde.

Já em 31 de agosto, Vanessa Belisário da Silva, de 41 anos, foi atropelada na Avenida Antônio Pinto Duarte, foi internada no HM e morreu dois dias depois, em 2 de setembro.

Atropelamentos são a principal causa de morte de idosos no trânsito na região

Um levantamento do LIBERAL em dados do governo estadual identificou um perfil comum da violência no trânsito envolvendo idosos na RPT (Região do Polo Têxtil).

Entre janeiro de 2015 e junho deste ano, 138 pessoas com 60 anos ou mais morreram em acidentes. A maioria delas, no entanto, não estava em um veículo – 76 pessoas nesta faixa etária foram atropeladas.

A análise das informações de acidentes de trânsito em Americana e região permite ainda identificar outras similaridades entre os casos.

A maior parte dos atropelamentos fatais de idosos ocorre durante a manhã, em ruas e avenidas.