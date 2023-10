Vítima de acidente, padre Evandro será velado em paróquia do Parque Novo Mundo

O padre Evandro José Lopes, de 37 anos, que atuava nas paróquias São José (Jardim Alvorada) e São Francisco de Assis (Novo Mundo) - Foto: Paróquia São Rita de Cássia de Leme

O padre Evandro José Lopes, que morreu em um acidente na rodovia que liga Limeira a Mogi Mirim, na noite desta segunda-feira (9), será velado na Paróquia São Francisco de Assis, no Parque Novo Mundo, em Americana, nesta quarta-feira (11).

A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (10) pela Basílica Santo Antônio.

O velório começará às 6h, no salão da paróquia, uma das que Evandro atuava na cidade. Às 10h, o bispo Dom José Roberto Fortes Palau presidirá a missa exequial.

Já o enterro do pároco está marcado para 13h, no Cemitério da Saudade de Limeira, no jazigo da Diocese de Limeira.

Padre Evandro, de 37 anos, morreu após o carro que ele dirigia ser atingido por uma carreta, no final da noite desta segunda. O acidente ocorreu na na Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), que liga Limeira a Mogi Mirim, em Limeira.

Ele voltava de uma celebração em Conchal, quando o carro onde estava foi atingido por um caminhão – o motorista também morreu.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta de 22h50, o padre trafegava na Rodovia Engenheiro João Tosselo, quando um caminhão, que estava na Rodovia Anhanguera (SP-330), sentido Cordeirópolis-Limeira, perdeu a direção do veículo, cruzou o canteiro central, entrou na Rodovia Engenheiro João Tosselo e bateu contra o carro do religioso, um Chevrolet Ônix.

Caminhão invadiu a pista em que o padre estava e colidiu com o veículo – Foto: CCR AutoBAn

Várias equipes de resgate atenderam a ocorrência, mas com o forte impacto, foi constatado o óbito do padre ainda no local, assim como a morte do motorista do caminhão.

Padre atuava em duas paróquias de Americana

Padre Evandro era pároco da paróquia São José e administrador paroquial da paróquia São Francisco, no Jardim Alvorada e no Parque Novo Mundo, respectivamente.

Nas redes sociais, a diocese lamentou a morte de padre Evandro. “A Diocese de Limeira se solidariza com os familiares e amigos do padre Evandro, neste momento de dor”.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), também foi às redes sociais na manhã desta terça para prestar homenagem ao padre.

“Dono de um grande carisma e de um trabalho ímpar, ele fará muita falta e será sempre lembrado por seus amigos, paroquianos e familiares”, comentou Chico.