Vítima de acidente na SP-304, em Santa Bárbara, é jovem de 24 anos

Renan de Campos Malachias morreu após o carro em que ele estava capotar e pega fogo, no dia 15 de fevereiro

O jovem Renan de Campos Malachias, de 24 anos, foi sepultado na tarde de terça-feira (28), no Cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo a Polícia Militar, no último dia 15, o veículo que ele dirigia pegou fogo e o rapaz teve o corpo carbonizado, o que impossibilitou a identificação naquele momento. Posteriormente, o irmão dele esteve no 3º Distrito Policial e confirmou a identificação.

Renan de Campos Malachias tinha 24 anos e era morador do Conjunto Habitacional Roberto Romano – Foto: Reprodução

Conforme registrado em boletim de ocorrência no plantão policial, Renan conduzia um VW Golf, perdeu o controle do veículo e, após se chocar contra uma placa de sinalização e uma árvore, o carro pegou fogo.

As circunstâncias sobre o ocorrido ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado como morte suspeita. O laudo necroscópico do IML (Instituto Médico Legal de Americana) ainda não foi enviado a polícia.

Renan era filho de Antonio Vagner Malachias e Lucia Helena de Campos Malachias e residia no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara.