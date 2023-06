Vítima de acidente melhora, mas precisa de mais doadores de sangue

Jéssica sofreu acidente de moto na Rodovia Anhanguera – Foto: Divulgação

A técnica em segurança do trabalho Jéssica Cristina Campos da Silva Souza, de 31 anos, que sofreu um acidente de trânsito no dia 2 deste mês, apresentou uma melhora e saiu do coma induzido. Ela continua na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana e ainda precisa de doações de sangue.

O acidente aconteceu às 18 horas, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, cidade onde a vítima trabalha. Ela voltava de moto para casa, em Americana, quando bateu contra um veículo que seguia à frente, após o motorista frear bruscamente. Jéssica foi socorrida pela CCR Autoban, responsável pela rodovia.

A amiga Thalita Leite Avelino está confiante na recuperação de Jéssica. “Ela vai precisar de duas cirurgias na bacia e coluna, mas nada que a impossibilite de andar. A Jéssica está consciente e vai se recuperar logo”, disse. Quem puder doar deve procurar o Banco de Sangue do Hospital Municipal, na Avenida da Saúde, 415.