Vítima de acidente é sepultada em Americana

A balconista Márcia Ribeiro da Silva, de 40 anos, morta em acidente de trânsito no último domingo em Americana, foi sepultada no final da tarde desta segunda-feira no Cemitério Parque Gramado. Márcia tinha três filhos e era solteira. Ela faleceu ao bater de frente com um caminhão na Avenida Nicolau João Abdalla, próximo ao Casarão de Salto Grande.

Foto: Reprodução - Facebook

O acidente aconteceu às 17h20, quando o Ford Ka dirigido pela vítima, que seguia no sentido Paulínia, e um caminhão, que vinha no sentido oposto, bateram de frente. Márcia ficou presa nas ferragens do veículo, que ficou destruído.

Os bombeiros socorreram a vítima em estado grave e a levaram ao Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi com múltiplas fraturas e parada cardiorrespiratória, mas, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana, ela não resistiu aos ferimentos e chegou à unidade já sem vida.

Segundo informações de uma amiga da vítima, que preferiu não revelar o nome, ela havia comprado o carro três dias antes do acidente. O motorista do caminhão, Cláudio Roberto Santos, lamentou ontem o fato. “Tenho habilitação há 21 anos e nunca tinha me envolvido num acidente”.

Ele informou que voltava de Paulínia quando a batida ocorreu. “Faltava uns 400 metros para chegar na ponte do Rio Piracicaba, quando ela invadiu a faixa da esquerda e bateu de frente no caminhão”. Segundo o motorista, a balconista vinha no sentido contrário e perdeu o controle do veículo ao fazer a curva, logo após a ponte. “Foi uma tragédia”.