Vistoria no prédio da antiga sede da Câmara de Americana será nesta sexta-feira

A vistoria no antigo prédio da Câmara de Americana, na Praça Divino Salvador, no Jardim Girassol, será realizada nesta sexta-feira (2), em horário ainda a ser definido. Representantes do Legislativo e um dos proprietários, que virá de São José dos Campos, participarão da inspeção, que servirá para alinhar os últimos detalhes para a entrega do imóvel.

Antiga sede da câmara passou por obras para que entrega seja feita aos proprietários – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 20, o prédio ainda está sob responsabilidade da câmara, mesmo tendo sido desocupado em fevereiro de 2022. As exigências dos proprietários e as solicitações do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) impediram que o prédio fosse devolvido a curto prazo.

Desde então, além das reformas que precisaram ser feitas, a câmara teve de pagar contas de água, energia, IPTU, vigilância e aluguel — este pago pela última vez em abril de 2022 —, que juntas atingiram pelo menos R$ 606 mil, em dezembro do ano passado.

Por conta dos gastos, o presidente da Casa de Leis, Thiago Brochi (sem partido), tinha a intenção de entregar o prédio ainda neste mês, o que não tem mais como acontecer. Segundo ele, a intenção é que seja devolvido “o mais rápido possível”.

De acordo com um dos proprietários, que não quis se identificar, a vistoria não foi feita no início de janeiro devido a compromissos particulares.

A câmara ainda precisará fazer pequenos reparos e uma limpeza geral no local, portanto, a entrega do prédio deverá ocorrer na última quinzena de fevereiro.