Visitas monitoradas no Parque Ecológico de Americana podem se agendadas a partir de quarta-feira

A partir desta quarta-feira (14), o NEA (Núcleo de Educação Ambiental) do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”, em Americana, inicia agendamentos para atividades educativas e visitas monitoradas.

“Como início das aulas, as atividades educativas e visitas monitoradas são intensificadas e o agendamento é necessário para que todos possam ser atendidos e as ações planejadas”, explica a coordenadora do NEA, bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Parque Ecológico de Americana – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressalta a importância das ações de educação ambiental junto aos alunos e população.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É uma oportunidade para que as pessoas possam ter contato direto com a natureza e conhecer os hábitos dos animais e a forma como são muito bem cuidados. Nossa equipe realiza as visitas monitoradas e tem toda uma programação para que os visitantes possam agregar mais conhecimento, além da sala de aula”, destaca Fábio.

Visita conta com duas horas de atividade

As visitas são agendadas de quarta a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, com no máximo dois grupos por dia. São duas horas de atividade, iniciando com o recebimento do grupo no auditório do NEA para uma apresentação multimídia e esclarecimento de dúvidas. Após as apresentações, inicia-se a visita monitorada no Parque Ecológico.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Entre os temas trabalhados estão: apresentação do parque, classificação de animais, alimentação dos animais, tráfico Ilegal de animais, aves, mamíferos, animais nativos, exóticos, terrestres e aquáticos, animais noturnos, o trabalho dob Biólogo no zoológico e educação ambiental nos zoológicos.

Como agendar

O agendamento das visitas educativas monitoradas é feito pelo telefone (19) 3461-7503, gratuitamente. São atendidos grupos de até 40 crianças. O professor da turma deverá definir o tema a ser trabalhado e optar pelo anexo 1 e 3, encaminhando o documento para o e-mail: pema@americana.sp.gov.br.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Para visita livre, sem o acompanhamento de monitores, o responsável pelo grupo deve acessar o anexo 1 e o 2 e encaminhar para o e-mail: dp.pema@americana.sp.gov.br.

As informações estão disponíveis no site da Prefeitura, na área “Portal Parque Ecológico – Agendamento de visitas”.