Visitantes conhecem bastidores do LIBERAL na 4ª edição do Café com Assinantes 

Participantes conheceram o dia a dia do jornal e o processo de produção do impresso, site e rádios Gold e Zé FM

O Café com Assinantes, iniciativa do Grupo Liberal para apresentar a empresa aos leitores, aconteceu pela quarta vez nesta quinta-feira (27). Desta vez, sete leitores estiveram na sede do LIBERAL, na Vila Santa Catarina, em Americana, para a visita acompanhada de café da tarde.

Durante o encontro, os assinantes tiveram a oportunidade de conhecer os bastidores do jornal, incluindo os setores administrativos e a Redação, assim como o setor de impressão, que imprime jornais de toda a região. Além disso, o tour passou pelos estúdios das Rádios Gold (94.7 FM) e Zé (76.3 FM) – este foi o primeiro Café com Assinantes desde a inauguração do novo veículo.

Leitores conheceram bastidores do LIBERAL durante Café com Assinantes – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Os participantes da quarta edição destacaram a proximidade do jornal com o público. Um deles é o economista Paulo Cesar Petean, que afirma que esse é um dos principais motivos que o faz assinar o LIBERAL.

“Para mim foi uma experiência bastante gratificante. Conhecer a história do jornal e das rádios, da experiência e comprometimento de seus funcionários e dos desafios diários da redação. Para mim fortalece o vínculo e a integração com a comunidade, característica essencial que um jornal regional proporciona”, disse.

O gerente de negócios Vagner Alves, por sua vez, destaca a importância de entender o momento do jornal perante ao avanço da tecnologia.

“Foi um momento muito rico de informações sobre todo o processo de preparação do jornal e também sobre os desafios da transição do impresso para o digital. Uma verdadeira aula”, afirmou.

Editor-executivo do LIBERAL, João Colosalle explicou como funciona a redação aos assinantes – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Assinantes

Também participaram da quarta edição do Café com Assinantes Carlos Canalli, Maria Rocha, Olímpio José Santana, Osmar Nascimento de Souza e Rubens Cunha. Eles foram guiados pelo editor-executivo do LIBERAL, João Colosalle, e pela supervisora de assinaturas do LIBERAL, Bruna Ramalho.

O Café com Assinantes é promovido pelo jornal para estreitar laços e entender o que pensam os assinantes sobre o trabalho realizado pelo Grupo Liberal. A visita inclui desde o balcão até a Redação e a diagramação. Novas edições devem ser realizadas nos próximos meses.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.