Visitante é flagrada com maconha em marmita para detento do CDP

Uma mulher foi presa acusada de tentar entrar com maconha no CDP (Centro de Detenção Provisória) AEVP Renato Gonçalves Rodrigues, de Americana. A SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária) informou que a suspeita é companheira de um detento. O caso aconteceu na manhã deste sábado.

Segundo a pasta, a droga estava misturada às carnes que seriam entregues para o preso, dentro de um recipiente de plástico. Funcionários do CDP encontraram o entorpecente enquanto averiguavam os pertences da mulher, na sala de revista. Foto: Divulgação

Ela foi conduzida pela PM (Polícia Militar) à CPJ (Central de Judiciária de Americana), para elaboração de boletim de ocorrência e demais providências a serem tomadas pela Polícia Civil.

“Também foi instaurado Procedimento Disciplinar para apurar a cumplicidade do preso que receberia o entorpecente, bem como as medidas administrativas com relação à visitante”, comunicou a SAP, em nota.