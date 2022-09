Visita técnica na Represa do Salto Grande, em Americana, é remarcada para dia 29

Técnicos do DAEE vão verificar o tamanho da área coberta por aguapé e estudar soluções

O DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) remarcou a visita técnica na Represa do Salto Grande, em Americana, para o próximo dia 29. Os profissionais da autarquia estadual fariam a averiguação, a princípio, no dia 21, conforme o LIBERAL noticiou nesta quarta-feira.

Profissionais da autarquia estarão no local no período da manhã – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Segundo o DAEE, a visita acontecerá no período da manhã. Na oportunidade, os técnicos vão verificar o tamanho da área coberta por aguapés e analisar de qual forma farão a retirada das plantas.

Conforme o LIBERAL havia noticiado, o governo estadual informou no último dia 1º, após reunião com a prefeitura, que vai reforçar a remoção dos aguapés e fazer o desassoreamento de pontos com situações “críticas”.