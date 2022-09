Visando conscientização, PM realiza Semana Nacional de Trânsito em Americana

. As ações foram iniciadas na segunda-feira (19) e vão até domingo (25) - Foto: Divulgação - Polícia Militar

A Polícia Militar realiza em Americana a Semana Nacional de Trânsito, evento anual que promove atos educativos para maior segurança no trânsito. Neste ano, o tema é “Juntos Salvamos Vidas”, em um trabalho de conscientização acerca dos problemas existentes no tráfego de veículos e da necessidade de todos participarem. As ações foram iniciadas na segunda-feira (19) e vão até domingo (25).

Uma das dinâmicas do projeto é feita com alunos da rede pública e particular. Nela, é feita uma simulação de bloqueio na frente das escolas para que os estudantes atuem como agentes fiscalizadores, dando dicas sobre trânsito aos adultos que por ali passam. Dentre as orientações, estão a importância do uso do cinto de segurança e não utilizar o celular no trânsito.

Além disso, a Polícia Militar realiza palestras em empresas, afim de transmitir aos funcionários informações sobre legislação, responsabilidade dos condutores e boa convivência no trânsito. De acordo com Capitão Augusto, coordenador da campanha, é importante manter a população bem informada sobre o tema. “Todo ano nós temos legislação atualizada no código de trânsito e resoluções novas, então, é muito importante manter os condutores atualizados sobre essas mudanças, além de trazer questões de segurança e noções de direção defensiva”, disse.

Empresas interessadas em palestras da instituição podem ir até a sede da Polícia Militar, na Praça Comendador Muller, ou na Base Comunitária de Segurança, na Rua Iacanga, 435, Jardim Ipiranga. *Estagiário sob supervisão de João Colosalle