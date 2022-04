Violência sexual contra crianças e adolescentes cresce pelo 2º ano seguido em Americana

Maioria dos crimes ocorre em casa; notificações de casos do tipo aumentaram 38% no ano passado

O número de notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes aumentou ao menos pelo segundo ano seguido, em Americana. De acordo com dados da prefeitura, entre 2020 e 2021 houve um crescimento de 38% na quantidade de casos, passando de 31 para 43. Se comparado com 2019, a alta é ainda maior, uma vez que naquele ano foram contabilizados 19 ocorrências desta natureza.

Para tentar mudar esse cenário, vários órgãos de proteção e de defesa da criança e do adolescente de Americana estão se organizando por meio das campanhas “Faça Bonito – Proteja nossas Crianças e Adolescentes” e “Maio Laranja”. O objetivo é promover ações que sensibilizem a sociedade para o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, em 18 de maio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a técnica de referência em violência no município, Léa Amabile, o agressor, geralmente, tem vínculo familiar. “Com o isolamento, devido à pandemia da Covid, as pessoas ficaram mais em casa e a violência aumentou, sendo o violador pessoa próxima da família”, afirma.

Léa destaca que o ambiente familiar, doméstico, deveria ser de proteção para as crianças e adolescentes, mas acabou se tornando um risco. Por isso, a técnica defende que a prevenção deve ser continuada, feita o ano todo, contra todos os tipos de violência.

Das 43 notificações registradas no ano passado, 33 foram cometidas por parentes ou conhecidos. Em 2020, das 31, 27 foram por familiares ou pessoas próximas. Dos 19 casos de violência sexual com vítimas de zero a 17 anos no ano de 2109, 12 foram cometidos por pessoas do próprio convívio.

Em 2022, até o momento, já foram contabilizados 11 ocorrências, todas envolvendo familiares e conhecidos.

Presidente do CMDC (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Antonio Dias da Fonseca explica que o trabalho de conscientização teve início com alguns encontros de formação dos gestores escolares da rede municipal, estadual e algumas escolas privadas.

“É uma mobilização para replicarem a formação com professores e prepará-los para trabalhar o tema durante o mês de abril e início de maio. Também iniciaremos capacitação mais detalhada para preparar os profissionais da rede de proteção”, diz.

A campanha terá como foco a autoproteção. “Os alunos participarão de atividades produzindo conteúdo relacionado à data 18 de maio e ao sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente”, afirma a coordenadora de Direitos Humanos, Alcimara Batalhão.

18 de maio

A data foi instituída pela lei federal 9.970/2000 porque neste dia, no ano de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro contra uma menina de oito anos, chamada Araceli Sanchéz Crespo, chocou todo o país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”.

A criança foi raptada, drogada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. Como forma de chamar atenção para o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes foi criado por meio de lei o “Maio Laranja”, em memória de Araceli.