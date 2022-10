Violência doméstica: mulher na faixa dos 30 anos é principal vítima em Americana

Levantamento apontou 628 casos na cidade entre janeiro e setembro, dos quais 28% aconteceram com mulheres dessa faixa etária

Um estudo realizado em Americana registrou que a maioria, ou 28% das vítimas de violência doméstica, são mulheres na faixa etária de 31 a 40 anos. O levantamento aconteceu entre os meses de janeiro e setembro deste ano pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio da Idmas (Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais), da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mulheres entre 21 a 30 anos totalizaram 24%, já de 41 a 50 (23%), 51 a 60 anos (10%), e 15% vítimas com até 85 anos.

Foram 628 casos registrados no período, o que corresponde a quase 70 mulheres ameaçadas, agredidas ou coagidas por mês. O pico das ocorrências foi em março, com 101 denúncias. O restante dos meses variou entre 50 e 70.

O delegado da DDM, José Donizete de Melo, ressalta que a ação conjunta de vários segmentos da administração municipal demonstra acolhimento da vítima e a dedicação para que os agressores sejam responsabilizados.

“Estamos realizando uma força-tarefa na tentativa de otimizar as ações, desde os esclarecimentos dos casos, apoio a vítima e busca para romper o ciclo da violência e assim, evitar novas agressões”, diz.

Para a secretária de Assistência Social, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, a prefeitura está empenhada no acolhimento das vítimas com apoio psicológico, além da disponibilização do abrigo para mulheres e filhos, se necessário.

“Sabemos dos danos físicos e psicológicos que as vítimas passam nesse momento, estamos atuando para que elas tenham a certeza que não estarão sozinhas.”

PERFIL. O estudo também apontou a idade do autor da violência. Os maiores índices são entre 31 e 40 anos (30%), 41 a 50 anos (23%), e entre 21 a 30 anos (22%).

O levantamento considerou ainda 112 bairros de Americana com incidência de ocorrências relacionadas a violência doméstica, dos quais dez se destacam no número das denúncias: Parque da Liberdade (29 casos), Antônio Zanaga (28), Cidade Jardim (22), Jardim dos Lírios e Balneário Riviera (20 cada), Morada do Sol e São Manoel (18 cada), Jardim da Paz, Centro e Parque Nova Carioba (15 cada).

O coordenador do Idmas, José Wendeo, destaca que a equipe faz o acompanhamento das vítimas com medidas protetivas, mas enfatiza que qualquer guarda está apto para atuar nos casos de violência doméstica.

Quando necessário, as vítimas podem entrar em contato com a corporação diretamente pelo telefone 153.