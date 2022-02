Vigilante de prédios em construção no Terramérica é feito de refém

O vigilante de um condomínio de prédios em construção na Avenida Castelhanos, no Terramérica, em Americana, foi feito refém por criminosos que tentaram roubar materiais do empreendimento. O caso aconteceu por volta de 23h da última terça-feira (15).

Gama atendeu ocorrência na última terça-feira – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada para ir até o local para atender um possível roubo. Em conversa com o vigilante da empresa de segurança, a equipe foi informada que o segurança do condomínio não estava no empreendimento.

Após contato telefônico, os guardas verificaram que o homem poderia estar rendido. Neste momento, a equipe decidiu entrar no condomínio em construção. Os guardas encontraram diversas portas com cadeados cortados e materiais já separados, prontos para serem levados pelos bandidos.

Durante a investigação, que estava em andamento, o vigilante entrou em contato com a Gama informando que tinha sido vítima de roubo e que teria sido levado em seu próprio carro até Nova Odessa e veio caminhando até o bairro Nova Americana, onde solicitou ajuda. Foi então que narrou tudo o que teria acontecido aos guardas.

Os patrulheiros encontraram o veículo da vítima abandonado próximo ao empreendimento. O caso foi registrado no Plantão Policial como roubo qualificado.