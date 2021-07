Vigilância Sanitária de Americana alerta sobre falsas ligações aos comerciantes

A Vigilância Sanitária de Americana alerta que pessoas se passando por funcionários estão ligando em estabelecimentos comerciais ameaçando interditar e multar os locais. Ao final da ligação, elas pedem o número do celular do proprietário com a alegação de que precisam enviar o protocolo da chamada. Nesse momento, segundo os empresários, o telefone acaba sendo clonado.

Por meio de nota enviada à imprensa, a Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) esclarece que não atua dessa forma, sendo que as decisões sobre processos em trâmite são tratadas pessoalmente com os interessados.

“Às vezes ocorre de ligarmos para os proprietários de estabelecimentos, mas isso apenas para solicitar a vinda deles até o setor e tratar do processo pessoalmente”, explicou a coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira.

O setor orienta para que o morador, ao receber esse tipo de ligação, solicite o nome de quem está falando, e diga que irá confirmar a veracidade da informação junto à Vigilância Sanitária. E nunca permita que pessoas sem a devida identificação do órgão municipal entrem no estabelecimento, com o propósito de realizar uma fiscalização no local.