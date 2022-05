Vigilância fará ação para conscientizar estudantes a agirem em casa contra o Aedes aegypti

Iniciativa atingirá alunos das escolas municipais e estaduais; intenção é acabar com os criadouros do mosquito transmissor da doença

A Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) de Americana fará uma ação junto aos diretores das escolas municipais e estaduais do município com intuito de conscientizar os alunos a agirem dentro de casa contra o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.

Em entrevista ao LIBERAL nesta terça-feira, o diretor da Uvisa, Antonio Donizete Borges afirmou que na próxima sexta-feira haverá uma palestra para 40 diretores das escolas municipais e, no período da tarde, uma live com outros 40 diretores das escolas estaduais.

“A ideia é que esses diretores façam um trabalho com os pedagogos para que além de uma vistoria nas escolas, os estudantes verifiquem em suas casas se existem criadouros do mosquito e o que fizeram com eles”, explica, acrescentando que só a distribuição de panfleto com orientações não está sendo suficiente.

De acordo com Borges, muitas pessoas acreditam que a saída é a nebulização. Ele destaca, no entanto, que o veneno é uma solução imediata porque as larvas continuarão proliferando se os criadouros não forem eliminados.

“O que resolve, hoje, é acabar com os criadouros. Caso contrário, teríamos que fazer nebulização todo dia porque todo dia nasce larva”, explica.

O diretor da Uvisa informou ainda que agentes de Saúde já visitaram 12 mil imóveis. E que além dessa equipe, outra está percorrendo pontos estratégicos como borracharias e floriculturas, que têm possibilidade de foco da doença também.

Outras ações – A Secretaria de Saúde de Americana iniciou, nesta terça-feira, no bairro Cidade Jardim – segundo com maior incidência de casos positivos de dengue na cidade -, a nebulização de inseticida contra o mosquito Aedes Aegypti. Já foram nebulizadas áreas delimitadas dos bairros Parque das Nações, Antônio Zanaga, São Manoel, Vila Bertini e Vila Belvedere, sempre seguindo os critérios epidemiológicos referentes aos casos registrados.

Também nesta terça-feira, teve início outra ação de combate à dengue em parceria com a CPFL Paulista. Leituristas da empresa vão ajudar a Unidade de Vigilância em Saúde de Americana a identificar imóveis que apresentem riscos de proliferação do Aedes aegypti.

“Temos 100 mil imóveis em Americana e a CPFL consegue fazer esse trabalho em um mês. Sempre que encontrarem um local com possível foco do mosquito, os leituristas vão acionar a vigilância e passar o endereço para que seja feito um trabalho naquele imóvel”, afirma Borges.

Bairros com maior incidência de casos positivos

Antônio Zanaga – 212

Cidade Jardim – 67

São Manoel – 58

Parque Novo Mundo – 47

São Jerônimo – 47

São Vito – 47

Jardim da Paz – 45

Vila Belvedere – 45

Vila Bertini – 45

Jaguari – 43

Cariobinha – 41

Jardim Boa Vista – 35

Parque das Nações – 35

Vale das Nogueiras – 33

Jardim Guanabara – 32

Jardim Santa Cruz – 31

Parque da Liberdade – 31

São Luiz – 31 casos