Infestação de pernilongos em Americana é atípica e sem precedentes, diz Vigilância

A Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) de Americana disse na tarde desta quarta-feira (15) que, apesar de haver maior proliferação de pernilongos nesta época do ano, a infestação identificada na cidade trata-se de um caso atípico e sem precedentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em um post na rede social de matéria publicada nesta quarta-feira pelo LIBERAL sobre o aumento de pernilongos na cidade, pelo menos 600 pessoas de diferentes bairros se manifestaram reclamando do incômodo causado pelo inseto.

Em nota, a Uvisa informou que recebe, em média, 20 reclamações por dia de praticamente todas as regiões de Americana. Porém, os bairros com maior concentração de queixas são o Jaguari, Nova Carioba, Cariobinha e Jardim Esplanada.

“A Uvisa vem se reunindo junto a diferentes órgãos municipais e estaduais, para buscar uma alternativa de curto prazo”, traz trecho da nota.

Sobre os pernilongos

Entenda a espécie

A espécie mais comum dos pernilongos é a Culex, que possui cor marrom claro a escuro, sem manchas brancas nas pernas e mede cerca de meio centímetro. Os adultos vivem em média 30 dias. Tanto as fêmeas como os machos alimentam-se de seiva das plantas. Durante o dia, abrigam-se em locais escuros e protegidos do vento. Porém, à noite, as fêmeas saem a procura de sangue para produzir seus ovos, picando as pessoas.

Quais os riscos da picada?

Em geral, a picada provoca apenas irritação e coceira, que surge porque o mosquito, ao picar, liberar uma proteína que lubrifica e irrita a pele. Mas é possível o mosquito transmitir encefalites e elefantíase.

O que atrai os mosquitos?

Nos seres humanos, o cheiro e a temperatura corporal são os principais fatores. Os mosquitos também são atraídos pelo dióxido de carbono (CO2) emitido pela respiração.

Por que há tantos pernilongos agora?

É comum que haja um grande número de mosquitos durante a primavera e o verão. Nessas épocas, os pernilongos se reproduzem com maior intensidade porque se aproveitam dos períodos quentes e chuvosos para acelerar o desenvolvimento de suas proles. O aumento desordenado, no entanto, pode ter relação com o desequilíbrio ambiental.

Como enfrentar os pernilongos?

Não deixe água parada; não jogue lixo em córregos, bueiros e valetas; vede bem fossas e ralos; use telas em portas e janelas; use mosquiteiros; passe repelente (no caso de crianças, é preciso atenção para os repelentes apropriados)

Qual a diferença do pernilongo para o Aedes aegypti?

O Aedes, que transmite a dengue, costuma ser maior, preto, com listras brancas e costumam ter um zumbido, relacionado ao bater de asas, praticamente inaudível ao ouvido humano. Costumam atacar pela manhã e ao entardecer.