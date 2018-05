Vidraceiro fica 10 horas na fila para comprar 20 litros de etanol

Na tentativa de organizar a fila do abastecimento, um posto de combustível localizado na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, na pós-Anhanguera, em Americana, distribuiu senhas para os motoristas nesta terça-feira (29). O primeiro da fila foi o vidraceiro Sidnei de Jesus Silvestre, de 49 anos. Ele chegou no estabelecimento às 2h30 e esperou por quase dez horas para conseguir 20 litros de etanol. O caminhão com o produto chegou por volta do meio-dia.

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

“Cheguei 2h30 da madrugada, nem o guarda do posto estava lá. Levei cobertor, travesseiro, tranquei o carro e fiquei lá dentro, estava muito frio. Às três horas, chegou mais um motorista e a partir das quatro, começou a chegar outros”, afirmou.

Silvestre disse que pensou em deixar o carro na fila e ir para casa, mas desistiu da ideia. “A senha era só para organizar. Se a pessoa pegasse e fosse embora, quando voltasse ia para o fim da fila. Fiquei sem ir ao banheiro, levei umas bananas e comprei um lanche e um refrigerante para driblar a fome”, declarou.