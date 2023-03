Videomonitoramento será instalado em reservatórios e estações de Americana

Zappia, Chico e Odir falaram sobre o novo sistema - Foto: Divulgação / Secom

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana passará a contar com um sistema de videomonitoramento nos espaços sob sua responsabilidade, o que inclui reservatórios de água e estações de tratamento. A instalação começa em 3 de abril, com prazo de 30 dias para conclusão.

O investimento será de R$ 1,9 milhão. Segundo o prefeito Chico Sardelli (PV), o objetivo é garantir segurança e impedir ocorrências que atrapalhem o abastecimento de água.

“É um investimento importante que significa economia aos cofres públicos e que o fornecimento de água não tenha intercorrências”, declarou, via assessoria de imprensa.

De acordo com a prefeitura, trata-se de um sistema de segurança “inédito”. Os reservatórios, além dos serviços de videomonitoramento, também vão contar com sensores de presença com alarme e controle de acesso, por meio de interfone com câmera.

As melhorias serão executadas nos 14 reservatórios de água do município, na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Praia Azul, na sede do DAE, na ETA (Estação de Tratamento de Água), na Captação de Água no Rio Piracicaba e no pátio de caminhões da autarquia.

A implantação e o monitoramento ficarão a cargo da Samara Equipamento de Segurança, empresa vencedora do processo licitatório.

“Precisamos garantir segurança no abastecimento. Furtos, roubos, depredação, que causavam prejuízos e consequências para toda a cidade, que é a falta de água, serão coibidos com esse sistema”, afirmou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia.

De acordo com o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) , o sistema ajudará o governo Chico a cumprir sua promessa de de garantir água na torneira da população. “Esse é nosso compromisso e para isso que trabalhamos todos os dias”, disse.

Confira os locais que receberão o novo sistema:

Videomonitoramento, sensor de presença com alarme e controle de acesso

• Reservatório 01 (Rua São Miguel, Vila Belvedere)

• Reservatório 02 (Praça Liraucio Gomes, Centro)

• Reservatório 03 (Avenida de Cillos, Jardim São Pedro)

• Reservatório 04 (Rua Vicente de Carvalho, Vila Amorim)

• Reservatório 05 (Rua Itaúna, Jardim Ipiranga)

• Reservatório 06 (Avenida de Cillo, Cidade Jardim)

• Reservatório 07 (Rua Áustria, Santa Maria)

• Reservatório 08 (Rua Pindaré, São Roque)

• Reservatório 09 (Avenida de Cillo, Parque Novo Mundo)

• Reservatório 10 (Rua Pedro Perissinoto, Jardim Luciene)

• Reservatório 11 (Avenida José Meneghel)

• Reservatório 12 (Rua Henrique Brechmacher, Jardim Brasil)

• Reservatório 13 (Rua Sahid Maluf, Chácara Letônia)

• Reservatório 14 (Rua Vicenzo Sardelli, Praia Azul)

Videomonitoramento

• ETE Praia Azul (Caminho da Servidão, Chácara Santa Lúcia)

• ETA (Praça Fernando Costa, Cordenonsi)

• Captação de Água (Avenida Lírio Correa)

• Sede (Rua dos Estudantes, Cordenonsi)

• Pátio de caminhões (Rua São Sebastião)