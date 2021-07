Vídeo que mostra ala Covid-19 sem pacientes não é do Hospital São Lucas de Americana

Imagens mostram setor para pacientes Covid zerado, mas hospital de Americana tem 24 pacientes internados nesta sexta-feira - Foto: Reprodução.JPG

O Grupo Notre Intermédica, que administra o Hospital São Lucas, alertou que um vídeo que tem circulado mostrando a ala Covid sem pacientes não é da unidade em Americana.

As imagens têm sido divulgadas em grupos de WhatsApp e em redes sociais, mostrando profissionais da saúde comemorando que zeraram as internações de pacientes com coronavírus. Circula também uma mensagem que relaciona o vídeo ao hospital em Americana.

Nesta sexta-feira, o Hospital São Lucas tem 24 pacientes na ala Covid, dos quais 12 estão em respiradores.

“O vídeo, realmente, não é do Hospital São Lucas de Americana e o Grupo não sabe que hospital é esse das imagens – por não pertencer a sua rede. É realmente um Fake News”, confirmou o grupo.

O mesmo vídeo também foi publicado no YouTube, trazendo no título que se refere a um Hospital São Lucas no estado do Espírito Santo.

O Grupo Notre Dame esclareceu que não possui operação no estado com sua rede própria, e que somente está na região como operadora de saúde nos seus planos de abrangência nacional.