Vídeo mostra funcionário da MB engenharia ateando fogo em terreno

Imagens de câmeras de segurança flagraram um funcionário da equipe de limpeza MB Engenharia, empresa terceirizada da Prefeitura de Americana, ateando fogo em um terreno no encontro das ruas Bom Recreio, João Barbudo e Gallardo Caro, no Jardim Boer, na tarde desta quarta-feira (30).

De acordo com o empresário Francesco Coscarelli, o terreno pertence à própria prefeitura. Ao notar o fogo nesta quarta, ele procurou nas câmeras e conseguiu flagrar o momento do ocorrido, constatando que ao menos um funcionário foi responsável pelo incêndio. Foto: facebook.com/alertaboer / Divulgação

“Por volta das 13h começou um fogo, puxei pelas câmeras e vi os caras simplesmente tacando fogo. Na minha opinião, o bairro está abandonado e, efetivamente, é classificado como um bairro menos importante. Veio a MB (Engenharia) aqui e tiraram foto, falaram que não é condizente com a prática da empresa”, comentou o empresário, que disse não descartar medidas judiciais.

“Eu espero que a prefeitura fiscalize melhor o trabalho da MB, porque ela deveria ter a obrigação de cortar o mato e depois recolher, não fazer ‘montinhos’ e depois tacar fogo. Não tenho dúvidas que foi o pessoal da MB que tacou fogo, porque tenho vídeo, tenho prova”, completou.

Além de acionar a empresa, o morador também entrou em contato com a Gama (Guarda Municipal de Americana) e registrou um boletim de ocorrência. Foto: facebook.com/alertaboer / Divulgação

Questionada, a prefeitura respondeu que não admite a prática e que pediu providências imediatas da prestadora de serviço.

Por sua vez, a MB Engenharia, através do gerente da Divisão de Serviços Urbanos, Alan Franco de Oliveira, disse que tomou conhecimento do fato e que está apurando o ocorrido, afirmando que foi um ato isolado e que não compactua com a atitude.

Por fim, a MB destaca que está apurando se foi um ato intencional ou não, para então tomar medidas cabíveis e que, em relação aos danos, está em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para discutir medidas que possam diminuir o impacto dos estragos.