Vídeo: Imagens mostram grande vazamento na captação de água em Americana

Imagens que circularam nas redes sociais neste domingo (4) mostram um grande vazamento no sistema de captação de água em Americana. De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), o problema já foi resolvido e não afetou o abastecimento da cidade.

A captação é feita no Rio Piracicaba, em trecho próximo à produtora de celulose Suzano e ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana. A água é levada até a ETA (Estação de Tratamento de Água), na Vila Cordenonsi, onde é tratada e depois bombeada para os bairros.

No início da tarde deste domingo, por volta das 13h, populares flagraram um grande vazamento. Segundo a autarquia, isso provavelmente foi causado por “uma sequência de interrupções do fornecimento de energia elétrica” do sistema, que atingiu várias regiões do município.

