Vídeo: Carro pega fogo perto do Tiro de Guerra de Americana

Veículo ficou totalmente destruído pelas chamas; ninguém se feriu no incidente

O Corpo de Bombeiros de Americana combateu e controlou um incêndio em um Volkswagen Polo, na Avenida Europa, na Vila Louricilda, na rotatória perto do Tiro de Guerra, na tarde desta quarta-feira (24).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com informações preliminares, ninguém ficou ferido no incidente. A causas do ocorrido também não foram informadas.

Além dos bombeiros, patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) foram acionados para auxilio em relação ao trânsito.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!