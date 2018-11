Vida Nova 1 e 2 voltam a ter água e esgoto

Os cerca de cinco mil moradores dos condomínios populares Vida Nova 1 e 2, na região da Praia Azul, em Americana, voltaram a contar neste domingo com os serviços de saneamento básico. Os prédios, construídos por meio do programa Minha Casa Minha Vida, ficaram sem serviço de água e tratamento de esgoto por cinco dias após a quebra de uma caixa de passagem.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Por ordem da Justiça, a construtora Torres Engenharia, responsável pela obra, manteve banheiros químicos no local para uso emergencial dos moradores. Nenhum diretor da empresa foi localizado nesta segunda-feira para comentar a situação do empreendimento.

Segundo a secretaria municipal de Habitação, a nova estrutura foi concluída por volta das 14h30 e o fornecimento de água para os apartamentos foi normalizado por volta das 18h30. A pasta garante que as intervenções são definitivas, ou seja, que o problema está solucionado.

Já a síndica do empreendimento, Michele Cristina Borges, duvida da efetividade das intervenções. “Eles liberaram a água e o esgoto, mas acredito que a obra não está concluída. Estou aguardando a construtora. Eles terão de abrir uma nova valeta para chegar até a próxima caixa de esgoto. Senão daqui cinco ou 10 dias vai entupir tudo de novo e vai ficar tudo pior”, afirmou.

Os dois condomínios somam 896 unidades habitacionais e foram entregues no final do ano passado. Por contrato, todos os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida contam com uma garantia de cinco anos – contados a partir da entrega das chaves do imóvel – sobre danos estruturais.