Vida e legado do Monsenhor Magi

“A igreja é a sala de visitas de uma cidade, representa a civilização de um povo”, disse Monsenhor Nazareno Magi, em 31 de março de 1957, sete anos após o início das obras da então Matriz de Santo Antônio, hoje Basílica Santo Antônio de Pádua, e duas décadas antes do final, em 1977.

Maior igreja da Diocese de Limeira e a maior do estilo neoclássico do Brasil, a basílica tem forma de cruz latina, com cinco naves e transepto com cúpula. São 22 metros de altura, 80 de comprimento e 30 de largura. A cúpula tem 50 metros de circunferência.

Pinturas, esculturas e vitrais são verdadeiras obras de arte ao alcance de todos, na Rua Vieira Bueno, na região central de Americana. Pode-se avistar a basílica de diversas localidades, o que também faz dela um dos principais cartões postais da cidade.

Mais do que um símbolo de religiosidade, a grandiosidade da igreja representa a união dos americanenses, entre trabalhadores e senhores de indústrias, que financiaram a construção. Também transmite a determinação de um homem que, não só acreditou, mas principalmente convenceu a sociedade de Americana sobre a capacidade de crescimento e desenvolvimento do município.

Porém, o legado de Monsenhor Magi não se resume à construção da Basílica. Ativo e influente em uma cidade que em 1950 tinha pouco menos de 22 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o jovem padre foi uma figura fundamental no cenário cultural de sua época, era um conciliador político e intermediou grandes feitos educacionais e sociais, até sua morte, que nesta quinta-feira, 22 de abril, completou cinquenta anos.

Acessível, diplomático, visionário, influenciador. As qualidades atribuídas a Monsenhor Nazareno Magi são muitas – Foto: Acervo do Instituto Cultural Monsenhor Nazareno Magi

Vida. Nascido em Amparo, em 27 de dezembro de 1912, Magi foi para a Itália aos oito anos, para os estudos primário e ginasial sob o convite de um tio sacerdote. De volta ao Brasil, em 1929, estudou filosofia e teologia. Ordenou-se em 1935, em Campinas, e iniciou o ministério sacerdotal em Itapira, passando por Limeira, Jaguariúna, Saltinho e o bairro campineiro do Bonfim.

Magi chegou a Americana em 1948, aos 36 anos, assumindo oficialmente, em 11 de janeiro de 1949, a então única paróquia da cidade, de Santo Antônio, localizada na Rua Capitão Corrêa Pachêco.

O então padre foi elevado a cônego honorário da Catedral de Campinas em 1953, e nomeado capelão de Sua Santidade, o Papa Paulo XI, em 1959, agraciado com o título de Monsenhor Camareiro Secreto de Sua Santidade.

Início das obras de construção da Igreja Matriz de Santo Antônio, hoje Basílica – Foto: Acervo do Instituto Cultural Monsenhor Nazareno Magi

Em apenas duas décadas de atuação, ele demonstrou carisma, zelo pastoral e influência em construções, principalmente da Basílica Santo Antônio de Pádua, mas também de outras sete igrejas e uma capela, distribuídas nos bairros de Americana.

Foi responsável pela vinda dos salesianos, que resultou na criação da Paróquia São João Bosco e do complexo escolar que abrange desde o ensino infantil até o ensino superior, e das irmãs salvatorianas, que construíram o Colégio Divino Salvador, para a educação de meninas. Também esteve envolvido nas construções do Hospital São Francisco e do Asilo São Vicente de Paulo.

Outro feito significativo intermediado pelo monsenhor foi a vinda da congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, que ficaram encarregadas de evangelização e trabalho assistencial aos mais pobres, através do Dispensário Santo Antônio e da Farmácia Paroquial.

Mais tarde, as irmãs missionárias também conseguiram instalar a Guarda Mirim (embrião do Soma, o Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana), a Cruzada das Senhoras Católicas e a Casa da Criança.

No campo das artes, Monsenhor foi o responsável pela fundação e até mesmo ensaios do Coro Santo Antônio, já em 1949, que resiste até a atualidade. Também fundou a banda Corporação Musical Americanense — que um ano após a morte do monsenhor teria originado a Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Magi” — e os grupos teatrais Santa Inês e São Luiz Gonzaga. Na época, além do destaque cultural, os grupos voluntários contribuíam para a arrecadação necessária para a construção da igreja.

Monsenhor Nazareno Magi faleceu em Americana em 22 de abril de 1972, aos 59 anos, devido a problemas pulmonares, sem ver completa a obra da matriz, a qual dedicou grande parte de sua vida. Nos últimos dias, internado no Hospital São Francisco, chegou a convocar colaboradores mais próximos para dar instruções sobre as obras da futura basílica. Foi sepultado no presbitério da igreja, ao lado da imagem de Santo Antônio.

Influenciador. Ouvidos pela reportagem, José Eduardo Angelini Milani, produtor audiovisual e presidente do Instituto Cultural Monsenhor Nazareno Magi, de 40 anos, Diulse Candido de Oliveira, vice-presidente do instituto, 73, e Luiz Sasseron, regente do Coro Santo Antônio, 80, descrevem Monsenhor Magi como um líder nato de muita credibilidade, que extrapolou a esfera religiosa. Era muito culto e um ser humano incomparável, segundo eles.

Não gostava de rádio nem almejava ver televisão — era encontrado sempre em meio às leituras. Jogava xadrez e ensinava os jovens, não só o jogo de tabuleiro, mas também futebol e tênis, nos porões da igreja, nas tardes de domingo.

Em um texto publicado na edição do LIBERAL do dia 27 de abril de 1972, cinco dias após sua morte, o autor assim o descreveu: “Andar tranquilo e bamboleante, esfregando as mãos amarelecidas pelo fumo do cigarro, seu companheiro inseparável. Fisionomia descontraída, linguagem amena, trato impecável de quem nasceu diplomata.”

Padre acessível, nunca foi visto sem batina, e carregava os bolsos com balas para distribuir às crianças. Marcar um horário para conversar era algo que não existia com ele, que aceitava ser abordado pelas ruas e se demonstrava sempre disponível para aconselhar e abençoar os fiéis.

“Se ele viesse ao São Vito para celebrar a missa, ele não celebrava e ia embora, não. Chegava antes e ficava reunido com o povo lá fora, batendo papo. Depois ia almoçar na casa dos Ardito. Vivia pela comunidade. Onde a comunidade estava, ele estava junto. Era um padre muito ativo e rigoroso”, destaca Diulse, que conheceu o monsenhor aos cinco anos.

Sasseron, que conviveu com o religioso no coro e no grupo teatral desde os oito anos, destaca a simplicidade dele, que incentivava foco total de todos os recursos levantados para a construção da matriz.

“Morava numa sala da igreja, que tinha uma cama, uma mesa e um fogareiro de duas bocas, para fazer café. Muito simples, e ele não se preocupava em comer, nem nada. Quando fizeram a casa paroquial, foi um trabalho para ele se mudar para lá”, conta.

“Hoje seria impensável construir uma igreja daquele tamanho. Na época, ele só conseguiu, porque realmente tinha muita influência, muita credibilidade, então as pessoas doavam. Ele reunia todo o povo, era uma unanimidade. Estava cercado da elite, mas não era soberbo, tinha humildade”, acrescenta Milani, que ouviu dos pais sobre a história do monsenhor, antes de se dedicar à pesquisa por conta própria.

Política. Os três entrevistados apontam ainda a capacidade conciliadora de Monsenhor Magi na política, já que prefeitos e vereadores se reuniam com ele para decisões mais difíceis. “Ouvi relatos de brigas que ele intermediou e apaziguou nos bastidores políticos. Prefeitos e vereadores se reuniam na casa paroquial para conversar, e com isso o monsenhor conseguia bastante benesses para a cidade”, afirma Milani.

“Tinham como um consultor, com ideias de união. As famílias também, porque briga de família sempre existiu, e ele era procurado para resolver. Trabalhava 24 horas, porque pensava no trabalho, acompanhava os pintores, preparava eventos para a igreja, estava à disposição da população”, acrescenta Diulse. Apesar disso, pouco se sabe do contato de Magi com os próprios familiares, além do fato de que havia apoio mútuo.

Magi em companhia de políticos e empresários da família Duarte, Zanaga, Boer, Fortunato, Casati, Bosquiero, Aranha, e Blumer, dentre outros – Foto: Acervo do Instituto Cultural Monsenhor Nazareno Magi

Cultura. Criação de Monsenhor Magi, o Coro Santo Antônio resiste há 73 anos. Atualmente, se apresenta sempre no último domingo de cada mês na Paróquia Senhor Bom Jesus, no Jardim Girassol — que está entre as igrejas cuja construção foi incentivada por Magi. Sasseron ressalta a importância do grupo para a manutenção do legado de monsenhor: “O coro vive”.

O atual regente lembra que, além de criar os grupos, o monsenhor se encarregava dos ensaios, tinha um dom musical e era extremamente exigente. “Participava de tudo. Era muito rígido, na música e no teatro também. Em dias de ensaio geral, normalmente de sexta-feira, para apresentação no sábado, saíamos às 2h da manhã, tendo começado às 19h. Tinha muito conhecimento e corrigia tudo. Tocava teclado com os dez dedos das mãos, e isso não é fácil, não. Era impressionante”.

“Te digo que tem poucos como o monsenhor, que deveria ser um modelo para os padres de hoje. Ele vivia para a comunidade, para os irmãos, e não para ele”, finaliza.

Esta reportagem foi possível através do acervo multimídia do Instituto Cultural Monsenhor Nazareno Magi, que continua recebendo doações das famílias americanenses, e almeja a ocupação de um espaço físico onde possa compartilhar com a população o legado de Monsenhor Magi em exposição permanente.

Legado. Outras obras religiosas incentivadas e coordenadas por Monsenhor Nazareno Maggi em Americana