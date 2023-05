Vice-governador crê em ‘casamento’ entre Chico Sardelli e PSD

Felicio Ramuth disse à Rádio Gold que Kassab tem conversado com o prefeito de Americana sobre filiação

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, disse nesta quarta-feira, em entrevista à Rádio Gold (FM 94.7), que há a possibilidade de um “casamento” entre seu partido, o PSD, e o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

Conforme o LIBERAL já noticiou, Chico está de saída do PV. Ele criou problemas com o partido por ter feito campanha no ano passado para Jair Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela presidência, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi eleito governador.

Ramuth participou do Gold Morning nesta quarta – Foto: Gilberto Marques / Governo do Estado de SP

Os dois candidatos enfrentavam os petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad, respectivamente, que tinham apoio do PV.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo Ramuth, a possível filiação de Chico ao PSD tem sido discutida entre o prefeito e o presidente do partido, Gilberto Kassab, atualmente secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado.

“Sei que existem essas conversas com o Chico e, sem dúvidas, o PSD busca bons gestores que podem ajudar o partido a transformar a vida das pessoas. E, sem dúvida nenhuma, as conversas continuam e podem, sim, terminar num casamento entre Chico e PSD”, declarou o vice-governador durante participação no programa Gold Morning.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na ocasião, ele também falou sobre o Trem Intercidades. De acordo com Ramuth, o trecho entre São Paulo em Campinas, que está em licitação, deve ficar pronto em oito anos. O vice-governador afirmou que “a possibilidade de chegar até Americana é muito grande”, mas essa extensão ficará para outro momento.