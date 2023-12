Viatura da Polícia Militar Ambiental capota na Anhanguera, em Americana

Uma policial militar ambiental perdeu o controle da viatura e capotou na via marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330), no quilômetro 120, no sentido capital, em Americana, no início da tarde desta quarta-feira (6).

Viatura foi coberta por um plástico após capotamento nesta quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A policial foi socorrida ao Hospital da Unimed, na mesma cidade, com dores na coluna.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, às 12h15, a policial, que pertence ao 5º Batalhão da Polícia Ambiental de Campinas, tinha acabado de sair da alça da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e, ao adentrar a pista marginal sul da Anhanguera, perdeu o controle de direção, atingiu a valeta de escoamento de água e bateu contra a mureta de concreto da pista marginal, o que fez com que o veículo capotasse.

A viatura permaneceu coberta por um plástico preto até a chegada dos peritos do IC (Instituto de Criminalística), da Polícia Civil de Americana.

Uma das faixas de rolamento da via marginal permaneceu interditada até a remoção do veículo. O acidente provocou o congestionamento de aproximadamente dois quilômetros próximo à alça de acesso à SP-304.