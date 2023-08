Viatura da Gama se envolve em acidente, mas patrulheiros evitam furto

Uma viatura da Gama (Guarda Municipal de Americana) se envolveu em um acidente durante ocorrência na noite de segunda-feira (21). Os patrulheiros bateram o carro no muro da Fidam (Feira Industrial de Americana) e, mesmo com o susto, ninguém se feriu.

Apesar do acidente, os patrulheiros que atenderam à ocorrência ainda conseguiram evitar o furto de uma motocicleta no Jardim Santana.

Segundo o guarda, a viatura perdeu o freio, momento em que houve a colisão – Foto: Gama / Divulgação

Segundo informações da corporação, às 21h40 de domingo, os guardas faziam patrulhamento de rotina pelo Jardim Santana, quando viram duas motos e quatro homens na Rua Emílio Leão Brambilla, sendo que um deles estava tentando furtar uma outra motocicleta estacionada, enquanto os outros estavam montados nos seus veículos, pronto para a fuga.

Ao verem a viatura da Gama, os criminosos que estavam nas motos aceleraram e fugiram no sentido da Avenida Nossa Senhora de Fátima, enquanto o comparsa que praticava o furto fugiu a pé, na mesma direção, no intuito de alcançar o grupo.

Porém, neste momento, ainda de acordo com os patrulheiros, a viatura em que eles estavam perdeu o freio e com isso houve a colisão contra o muro da Fidam. Apesar do choque do automóvel contra a estrutura, não houve feridos e o grupo conseguiu fugir.

VÍTIMA

Mais tarde, os mesmos guardas municipais ainda conseguiram encontrar a dona da moto que o quarteto estava tentando levar. A mulher informou que o seu veículo estava com a ignição danificada.

Diante da situação, um boletim de ocorrência sobre o crime foi registrado na delegacia de plantão em Americana e agora o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, na tentativa de identificar os criminosos.