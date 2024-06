Viadutos na Anhanguera: prefeitura e CCR AutoBAn divergem sobre marginais

Executivo americanense defendeu a necessidade de construção de marginais no mesmo projeto dos viadutos; CCR AutoBAn teria discordado

A Prefeitura de Americana e a CCR AutoBAn têm divergido sobre a necessidade de construção de marginais na Rodovia Anhanguera (SP-330) para implantação de dois viadutos, que vão interligar a Avenida Santino Faraone e a Avenida Comendador Thomaz Fortunato ao Jardim Bertoni e à Avenida Unitika, respectivamente. O impasse foi confirmado pelo secretário de Planejamento do município, Diego Guidolin, em entrevista ao LIBERAL nesta semana.

Impasse sobre construção de viadutos segue desde 2022 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As discussões têm se arrastado desde outubro de 2022, quando o Governo do Estado autorizou a inclusão das transposições no rol de obras da concessionária, responsável pela Anhanguera.

Havia expectativa de que o projeto fosse finalizado no primeiro semestre deste ano, o que não irá acontecer.

Parte do atraso se deve à divergência quanto à necessidade de construção de marginais, no trecho da Avenida Unitika até o viaduto que leva ao portal de entrada de Americana.

Nas reuniões passadas sobre o assunto, sendo a última em 14 de maio deste ano, o Executivo americanense defendeu que as pistas auxiliares serão importantes para a fluidez do trânsito da cidade – ideia que chegou a ser apresentada em 2021.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por sua vez, a CCR AutoBAn teria argumentado que essas obras não estão previstas no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 2017 entre a prefeitura e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

“Estamos buscando uma forma que os caminhões, principalmente, não precisem acessar o portal de Americana, que ficou bom e está fluindo bem o trânsito. Nós queremos que os caminhões consigam acessar a rodovia, no sentido Campinas, sem passar pelo portal”, explicou Guidolin.

Uma nova reunião está sendo agendada para o início de julho, com a presença do secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

Caso haja entendimento, a previsão é que a parte burocrática do projeto seja concluída no segundo semestre deste ano para que as obras possam ser iniciadas em 2025.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A CCR AutoBAn foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.

Um dos viadutos poderá ter retorno para motoristas

Guidolin ainda informou que a estrutura que vai ligar a Avenida Comendador Thomaz Fortunato, na região da Praia dos Namorados, ao Boer terá apenas duas pistas, com dois sentidos.

Já o viaduto da Santino Faraone, na região do Iate Clube de Campinas, ao Bertone, será maior e além das pistas nos dois sentidos terá retornos para motoristas que estão na rodovia – tanto no sentido Limeira quanto no sentido Campinas.