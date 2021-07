Viaduto Centenário será interditado para obras de revitalização

Viaduto Centenário, em Americana, será interditado para revitalização – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana irá revitalizar a sinalização de trânsito do Viaduto “Ministro Ralph Biasi”, na região central da cidade, a partir das 22h desta quinta-feira (29), com previsão de término às 5h de sexta-feira (30). Neste período a via será interditada.

Segundo a Utransv, a interdição é necessária para que as equipes da prefeitura possam retirar as marcações de solo, retirar toda a tinta antiga, fazer a limpeza para, posteriormente, proceder a nova pintura de trânsito.