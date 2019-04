Com desnível, viaduto na Rodovia Anhanguera é interditado

O viaduto do km 125 da Rodovia Anhanguera, na principal entrada de Americana, foi interditado por volta das 15 horas desta terça-feira para manutenção emergencial. O motivo foi um desnível encontrado na pista que vai para a Capital e para o Centro de Americana, segundo a CCR AutoBAn, concessionária da rodovia e responsável pela interdição. A empresa apura as causas do problema.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Não há prazo para liberação do tráfego, mas o LIBERAL apurou que isso não deve acontecer hoje.

Segundo estimativa da AutoBAn, cerca de 6,3 mil veículos passam diariamente pelo trevo do qual o viaduto Dr. Waldemar Tebaldi faz parte – não há contadores nas alças e viadutos, apenas na rodovia, por isso se trata de estimativa. No fim da tarde, havia congestionamento na região das três pistas.

Equipe de engenharia da AutoBAn fazia uma manutenção emergencial por volta das 17h30 e avaliava o problema. Os funcionários não quiseram dar entrevista. Um deles apenas respondeu que não havia nenhum risco de desabamento.

Em nota, a empresa informou que a interdição foi adotada de forma preventiva. “A medida de manutenção emergencial é necessária em função de um desnível identificado pelas equipes da Concessionária na cabeceira do lado sul – pista sentido Capital.” Ainda segundo a nota da AutoBAn, não há previsão de prazo para o término dos trabalhos.

Funcionários do DAE (Departamento de Água e Esgoto) foram ao local, a pedido da AutoBAn, fazer uma escavação. O objetivo, segundo trabalhadores da autarquia municipal ouvidos pelo LIBERAL, era identificar se havia algum vazamento na adutora que passa por cima do viaduto que pudesse ter causado infiltração na estrutura da ponte. Nada foi encontrado. A AutoBAn não informou quando o problema foi encontrado.

O desnível motivou um requerimento do vereador Alfredo Ondas (MDB). Assessores do parlamentar estiveram no local no último dia 26 de março e fotografaram o afundamento no solo. No documento, Ondas escreveu que tinha sido procurado por motoristas preocupados com a situação. Ontem, o local do desnível já havia sido recapeado. Funcionários da empresa trabalhavam debaixo do viaduto.

Alternativas de tráfego:

Pista sul – sentido São Paulo

Os usuários que trafegam pela pista sul, sentido São Paulo, deverão utilizar o retorno do quilômetro 120, a partir da Saída 120 B.

Pista norte – sentido interior

Os usuários que trafegam pela pista norte, sentido interior, podem acessar a saída do quilômetro 119, no acesso à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Outra alternativa é utilizar o retorno do quilômetro 128, no trevo da Goodyear.

Para orientação aos motoristas, a sinalização no local será reforçada. Mais informações podem ser obtidas por meio do Disque CCR AutoBAn: 0800 055 55 50.