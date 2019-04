Viaduto interditado não tem prazo para ser liberado

Ainda não há prazo para liberar o tráfego de veículos sobre o viaduto do quilômetro 125 da Rodovia Anhanguera, em Americana. A informação é da CCR Autoban, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

O local está interditado desde terça-feira (9) por causa de um desnível identificado na pista sentido capital, a mesma usada para quem segue rumo ao Centro de Americana. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com informações da concessionária, o local é monitorado desde o fim de março. Na ocasião, a Autoban realizou reparos no pavimento do viaduto. Na terça, a concessionária decidiu preventivamente interditar o local e realizar ações de engenharia.

“As ações emergenciais envolvem principalmente três medidas: monitoramento do dispositivo, sondagens de solo com o objetivo de identificar as causas, e ações preventivas, como o alívio da carga sobre o viaduto, a partir da interrupção do tráfego sobre ele”, informa nota enviada pela assessoria de imprensa da empresa.

O LIBERAL havia questionado se há risco de desabamento do viaduto, mas a AutoBAn não respondeu a pergunta. A CCR AutoBAn informou que a última inspeção realizada no local ocorreu no segundo semestre de 2018. Na ocasião, a empresa diz que a estrutura “atendia aos requisitos técnicos previstos nas normas de engenharia”.