Viaduto Centenário será interditado novamente nesta sexta

Para a continuidade dos serviços de revitalização da sinalização no Viaduto “Ministro Ralph Biasi”, a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana vai trabalhar nesta sexta-feira (30) e no sábado (31) para executar as melhorias no local. O trânsito será totalmente interditado a partir das 22h desta sexta-feira (30) até às 5h do sábado (31).

Viaduto Ralph Biasi recebe serviços de limpeza e retirada da antiga pintura de trânsito – Foto: Divulgação / Prefeitura de Americana

As equipes de limpeza da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e da Utransv iniciaram a manutenção do viaduto na última quinta-feira (29). Os serviços de limpeza e retirada da antiga pintura de trânsito continuam para, posteriormente, aplicarem a nova pintura de sinalização de solo.

Segundo a Utransv, a revitalização irá proporcionar mais segurança no trânsito e reforçar a orientação aos motoristas.