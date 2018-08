Viaduto Centenário seguirá com duas faixas

Acalmando pelo menos momentaneamente a polêmica sobre a remodelação do Viaduto Centenário, o prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), disse nesta sexta-feira que, por enquanto, a implantação da terceira faixa não será colocada em prática. A remodelação foi concluída nesta sexta e o tráfego nas ruas do entorno foi liberado com novos semáforos e faixas de pedestre.

A possibilidade das três faixas, sendo duas em um sentido e outra no contrário, teve início em março deste ano quando a empresa Tranzum – contratada para realizar as alterações do tráfego – informou que o viaduto comportava as três faixas. O projeto inicial, conforme mostrou o LIBERAL, foi feito já pensando em três faixas. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A alteração, entretanto, começou a ser questionada por moradores e até na câmara. O vereador Odir Demarchi (PR) chegou a medir com a ajuda de um assessor a largura que as faixas teriam, seguindo marcas provisórias feitas pela prefeitura no local. As duas faixas no sentido bairro-centro teriam 2,75 metros (direita) e 2,85 metros (meio). A largura da faixa no sentido da Avenida da Saudade seria de 3,10 metros.

Sobre esta questão, o diretor da Tranzum, Alexandre Zum, disse em julho ao LIBERAL que caminhões grandes e ônibus só caberiam em uma das faixas (sentido Avenida da Saudade). “As outras duas faixas, se vier algum caminhão grande, ele vai usar as duas faixas, como se faz no Brasil inteiro, e vão ficar dois carros andando numa boa”, afirmou.

Por meio da assessoria de imprensa, nesta sexta-feira, a prefeitura informou que a implantação da terceira faixa no viaduto está sendo avaliada pela Unidade de Trânsito e depende da realização da próxima etapa de intervenção no sistema viário da cidade envolvendo mudanças de sentido de direção no Viaduto Amadeu Elias, previstas para o mês de setembro.

Mais tarde, em entrevista coletiva, Omar disse que, com duas faixas, o trânsito está fluindo bem. “Estamos testando, ainda não tem definição. Por enquanto vamos deixar em duas faixas só, porque parece que está fluindo bem o trânsito lá. Mas nós estamos fazendo estudos”, afirmou o prefeito.