Viaduto Amadeu Elias terá terceira faixa para emergência

O Viaduto Amadeu Elias, em Americana, que passou a ter sentido único em direção à região da Colina no mês passado, ganhará uma terceira faixa, no sentido contrário, de uso exclusivo do Corpo de Bombeiros para atendimento de emergências. Já no Viaduto Centenário, que ganhou terceira faixa na última sexta-feira (2), será proibido o tráfego de caminhões com mais de dois eixos.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com informações da Utransv (Unidade de Trânsito e Sistemas Viários), será providenciada uma faixa exclusiva para atender às chamadas de emergências do Corpo de Bombeiros. Hoje a via conta com duas faixas, ambas no sentido bairro. Será acrescentada uma faixa com sinalização luminosa para alertar os motoristas no viaduto Amadeu Elias. Desta forma, as viaturas do Corpo de Bombeiros poderão utilizar a via em casos de emergência, segundo a unidade.

No Centenário, a proibição deve ter início nesta quarta-feira (7), com orientação de guardas municipais. O objetivo da Utransv é melhorar o fluxo no local. A alteração será feita após a instalação de placas com a proibição dos caminhões.

Até a publicação desta reportagem, as alterações de trânsito eram discutidas na Câmara de Americana. Leia mais detalhes na edição impressa do LIBERAL desta terça-feira (6).