Viaduto Amadeu Elias será revitalizado a partir da próxima semana

Segundo a prefeitura, trânsito não será afetado no local; serviço começa na próxima segunda-feira

O Viaduto Amadeu Elias, no Centro de Americana - Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana informou, nesta segunda-feira (17), que o Viaduto Amadeu Elias será revitalizado. Marcado para começar na próxima segunda (24), o serviço incluirá troca de pastilhas e vidros quebrados e a substituição de guarda-corpos, além de pintura. Não haverá mudanças no trânsito.

Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, a expectativa é de que a revitalização seja finalizada em até 90 dias. As obras, entretanto, não irão interferir no trânsito local, de acordo com a prefeitura.

Uma das principais rotas de transposição da linha férrea e do Ribeirão Quilombo, na região central de Americana, o viaduto terá o serviço de revitalização bancado por uma empresa da cidade, segundo informou o secretário municipal de Planejamento, Diego Guidolin.

“As obras serão realizadas por meio de contrapartida de uma construtora que investe em salões industriais em Americana. No lugar das taxas cobradas pelas obras, optou-se pela realização da revitalização do viaduto”, afirmou o secretário, por meio de nota distribuída à imprensa.

Segundo a prefeitura, o trabalho será conduzido pela empresa Pigma Construções Ltda, e os custos estão estimados em aproximadamente R$ 140 mil. “As obras buscam corrigir avarias em componentes externos, que também desempenham um papel importante na funcionalidade do viaduto, garantindo que seja seguro para o tráfego”, informou a administração.