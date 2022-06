‘Vi o olhar de maldade dele’, diz Emerson Royal sobre tentativa de assalto em Americana

Lateral contou o caso durante entrevista ao programa Bem Amigos, da Sportv - Foto: Reprodução.JPG

O jogador de futebol, Emerson Royal, que atua no Tottenham, da Inglaterra, relatou em detalhes como aconteceu a tentativa de assalto na madrugada de sexta-feira (3), em Americana. Ele contou o caso durante entrevista ao programa Bem Amigos, da SporTV, que foi ao ar na noite de segunda-feira (6).

O lateral-direito, de 23 anos, detalhou que após o bandido anunciar o assalto, por volta de 2h50 quando saia com amigos e familiares de uma casa noturna da cidade, o jogador se aproximou do suspeito e disse “calma, tá todo mundo tranquilo. Vou dar o que você quer. E quando eu entreguei o relógio, eu me aproximo dele e vi o olhar de maldade dele. Eu vi que ele não estava só pelo relógio. E quando eu entrego para ele, ele afasta, destrava a arma para atirar em mim”. relatou o jogador.

Segundo o relato de Emerson, ele estava com cerca de 15 pessoas na casa noturna, que é de um amigo e, quando deixava o local, um policial a paisana pediu para tirar uma foto com o jogador e disse que os acompanharia até o carro, que estaria do outro lado da rua. Este teria sido o momento em que o grupo e o jogador foram abordados pelo assaltante que pedia a corrente e o relógio do lateral-direito. “Quando ele destravou a arma, dei um tapa na mão do assaltante, que atirou para o alto, perdeu o equilíbrio e o policial acertou um tiro nele. Aí começou a correria”, comentou Emerson.

“E eu falo que foi Deus no momento, porque a gente estava num quadrado, tinha umas 15 pessoas mais ou menos, ele começa a disparar para todo o lado e não acerta ninguém. Ele atirou 17 ou 19 vezes, se não me engano”, relatou o jogador. Ainda de acordo com relato de Emerson, o assaltante estava com uma pistola 9mm semi-automática, o que não é normal, para um bandido nem para um policial.

O lateral-direito da Seleção Brasileira e do Tottenham cresceu em Americana e atualmente passa férias na cidade. “Serviu de aprendizado para mim, para eu tomar cuidado em várias situações e eu estou tranquilo já”, concluiu o jogador.

Assaltante estava com uma pistola 9mm semi-automática – Foto: Divulgação – Polícia Civil

Na ocasião, conforme noticiou o LIBERAL, houve pelo menos 26 disparos. Um deles atingiu as costas do assaltante, que acabou socorrido para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) foi questionada se o suspeito foi liberado e se foi encaminhado para alguma unidade prisional, mas até o fechamento desta matéria, não havia respondido. Assim que informarem a reportagem, essa matéria será atualizada.