Veterinário da prefeitura diz que combate a escorpião é ineficiente

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Com índice recorde de acidentes com escorpiões, Americana faz há anos o mesmo tipo de combate ao problema, com orientação à população e captura dos animais à noite. Os números, entretanto, só crescem, e isso continuará ocorrendo, segundo o médico veterinário do PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões), órgão da prefeitura, e doutor em microbiologia pela USP, José Brites Neto, porque o trabalho feito na cidade é insuficiente e ineficiente. Para ele, o problema nunca será controlado sem controle químico.

Brites atua no combate em Americana há 13 anos e defendeu tese de doutorado sobre o uso de um fungo contra o escorpião. O especialista é referência nacional e não tem medo de dizer que a cidade erra ao não adotar estratégias de controle químico – seja por meio da desbaratização para diminuir a oferta de alimento ou a aplicação de venenos diretamente contra os escorpiões.

“Os controles são muito ineficientes nos modelos tradicionais, que são esses que Ministério da Saúde e Instituto Butantan preconizam, como cuidar de quintal, lixo, entulho. Isso não está resolvendo. A captura é interessante, tem um impacto, mas não é significativo”, afirmou.

Em 2011, o profissional elaborou um plano de controle químico para ser adotado na cidade. O documento passou por muitas mãos ao longo de duas gestões da Prefeitura de Americana sem que fosse aplicado. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana / Divulgação

O motivo, para Brites, é o comodismo dos gestores em seguir um manual elaborado em 2009 pelo Ministério da Saúde. “Todo mundo prefere confortavelmente seguir o ministério, mas existem muitos técnicos desenvolvendo estudos que comprovam que há eficiência no controle químico. O que precisa é haver mais experiências constatadas de trabalhos de campo, para delinear essa verdade e fazer com que o ministério mude suas diretrizes. Só que aí, o gestor, inseguro, usa esse argumento para não fazer”, afirmou. O especialista considera “lamentável” a prefeitura não dar ouvidos a um especialista concursado.

Mesmo sendo um dos municípios que mais manda escorpiões para o Instituto Butantan para produção de soro, o trabalho de captura, na análise de Brites, é pouco eficiente. O fato de os acidentes continuarem crescendo, para ele, comprova isso.

“O grande problema é que não tenho acesso à população subterrânea na captura noturna. Sem a associação com controle químico, nunca vou impactar de forma significativa reduzindo acidentes, que é o que importa”, cravou.

Omar quer ‘pessoas que entendem’

Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

Questionado sobre a situação dos escorpiões em Americana, o prefeito Omar Najar (MDB) disse que a administração “tem que consultar pessoas que entendem para ver a melhor maneira de resolver esse problema”, e tentou diminuir a dificuldade citando Piracicaba, cujo índice de acidentes para cada 100 mil habitantes supera o de Americana.

“Piracicaba está pior. É claro que não justifica, porque temos que cuidar do nosso quintal. Estamos procurando, fazendo reuniões para verificar. Acho até que está demorando, mas a gente não pode tomar uma decisão se tem a proibição de usar o inseticida, que pode prejudicar a saúde humana ou sair mais escorpião do esgoto. Tem muita gente que fica com medo de jogar o inseticida. Cada um fala uma coisa, não sou especialista”, disse o prefeito.

A “proibição” citada por ele, entretanto, não existe. O que há é um manual com recomendações do Ministério da Saúde, de 2009, que dizia, à época, que não existia comprovação da efetividade do controle químico.