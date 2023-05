Véspera do Dias das Mães movimenta comércio em Americana

No comércio da região central de Americana, o fluxo de pessoas era intenso no começo da tarde deste sábado

Apesar do movimento, os comerciantes manifestaram desapontamento com as vendas dos últimos dias - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Muitos consumidores deixaram para comprar o presente do Dia das Mães na véspera da data. No comércio da região central de Americana, o fluxo de pessoas era intenso no começo da tarde deste sábado. Mas apesar do movimento, os comerciantes manifestaram desapontamento com as vendas dos últimos dias.

Gerente de uma loja de calçados, Antonio Carlos Pereira disse que por se tratar da véspera do Dia das Mães, o movimento neste sábado era diferenciado, porém, estava abaixo do esperado. “Estamos tentando ao menos equiparar as vendas com o valor do ano passado, mas está difícil”.

A expectativa, segundo ele, é de que as vendas sejam melhores no mês de junho, principalmente com a proximidade do Dia dos Namorados e Festa do Peão de Americana.

Segundo Vanessa dos Santos da Silva, funcionária de uma loja de roupas, a maioria das pessoas busca por produto de qualidade e preço baixo. “A média de preço dos consumidores é de R$ 100, o que dificulta um pouco as vendas”.

Para o gerente de uma outra loja de calçados, Wallis Marques da Silva, o movimento foi fraco na sexta-feira e melhorou um pouco neste sábado. “Nossa expectativa é dobrar as vendas em comparação com um sábado normal”.

A professora Marcela Fernanda Dias da Costa, de 43 anos, aproveitou o horário estendido do comércio, neste sábado, para comprar o presente da mãe. “Já vim sabendo o que compraria, então foi fácil”. Quanto ao valor, ela disse que estava dentro do previsto.