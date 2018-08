Verticalização altera cenário urbano de Americana

O processo de verticalização urbana transforma a paisagem de Americana em velocidade assustadora, bem como de bairros que, até então, eram dominados por casas. Tal fenômeno se deve justamente ao ramo de habitação. Nos últimos oito anos foram construídos 244 condomínios verticais na cidade, abrigando um total de 356 salas comerciais e 11.191 unidades residenciais. No ano de 2017 foram lançados 2.489 apartamentos, o maior contingente desde 2010.

Foto: Divulgação

“Americana chama a atenção por vários motivos. Para o morador é uma cidade que possui boas escolas, hospitais, comércio e diversas opções de lazer. Para as incorporadoras é uma cidade com poder aquisitivo, disposta a pagar o preço para morar na cidade”, explica o empresário do ramo imobiliário, Marcos Politano.

Mas crescer para onde? Americana é uma das menores cidades do Estado de São Paulo, com 23 km ², no qual 87% já se encontram ocupados. Tal fato a torna o município com o metro quadrado mais caro da RPT (Região do Polo Têxtil), podendo chegar a R$ 2.500 o m² (área próxima à Avenida Brasil). Outro facilitador foi a proibição, em 2010, de lotes residenciais de 150 m². A saída então foi crescer para cima.

As áreas que mais cresceram em habitação, nos últimos oito anos, foram a região do Parque Universitário e Parque Novo Mundo, com 4.025 unidades residenciais verticais; seguida da região do Jardim América, São Luiz e Jardim Boer, e da região do São Domingos e Jardim Guanabara, com 1.721 e 1.711 unidades verticais, respectivamente.

Programas de habitação como Minha Casa, Minha Vida também facilitaram o processo, segundo Politano. “É um programa relativamente barato, a incorporadora tem um custo de R$ 80 mil para construir um apartamento que será vendido a R$ 230 mil. O valor desse apartamento aqui é mais alto que em Campinas que sai entre R$ 170 mil e R$ 190 mil. E isso acontece porque a população está disposta a pagar”, diz Politano. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

52 METROS QUADRADOS. A maioria desses apartamentos tem, em média, 52 m², uma suíte, uma varanda e uma vaga. Imóveis que atendem a população com renda mensal de R$ 2.600 a R$ 9.000, considerada faixa 2 e faixa 3 do programa federal. O zoneamento misto e a revogação da lei municipal que limitava altura e localização dos prédios, permitiu que diversas áreas de Americana “despontassem” rumo aos céus.

As regiões do São Vito, Jaguari, Nova Carioba e do Zanaga I, Vale das Nogueiras e Riviera Tamborlin são áreas previstas para receber novos empreendimentos nos próximos cinco anos. “São áreas que ainda possuem vazios urbanos. A região do Parque Universitário, Novo Mundo e Balsa continuarão a crescer no período.

O INÍCIO. O processo de verticalização teve início na década de 1980, atingindo seu apogeu nos anos 1990 e 2000. Em 20 anos foram construídos 5.354 apartamentos, recorde mesmo para o ano de 2017. De acordo com o regimento da época, os edifícios foram construídos às margens dos “corredores de serviços” como Avenida de Cillo e Avenida Brasil e na região central. “Eram prédios diferenciados, com 90 m² a 100 m², construídos para atender uma outra faixa da população. Morar em apartamento naquela época tinha outro sentido. Hoje é sinônimo de segurança e baixo custo”, explica o secretário municipal de Planejamento, Cláudio Amarante.

Crise e alta oferta devem desacelerar verticalização

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O empresário do setor imobiliário Marcos Politano acredita em uma desaceleração no processo de verticalização devido à alta oferta e crise político-econômica do País. “A crise brasileira adiou a compra da casa própria de muita gente e levará um tempo para ser retomado. Ainda assim, a verticalização deve diminuir porque há mais apartamentos hoje do que gente para morar. As incorporadoras devem segurar um pouco até liquidar essas unidades”, prevê Politano.

O secretário de Planejamento, Cláudio Amarante, também acredita na redução dos lançamentos imobiliários. “Americana já teve crescimento populacional de 10% de um ano para o outro. Ano passado esse crescimento foi de 2,08% e, para este ano, é esperado que não ultrapasse a 1%. Isso por conta do envelhecimento da população e o despertar do interesse por outras cidades da região que têm um custo de vida mais barato”, explica Amarante.

‘Boom’ imobiliário x infraestrutura

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O secretário de Planejamento, Claudio Amarante, descarta a hipótese de um ‘boom’ populacional em virtude da construção dos milhares de apartamentos nos últimos anos. “’Boom’ nós vivemos na década de 60 e 70. A população aumentou em 100% impulsionada pelo setor têxtil. Naquela época sim, tivemos muitos problemas com abastecimento e saneamento, mas hoje, Americana é capaz de acompanhar o próprio crescimento”, afirma.

A fim de sanar antigos problemas de saneamento foram retomadas as obras de construção da ETE Balsa, que atenderá cerca de 40 mil pessoas dos bairros Balsa I e II, Parque Gramado, Jardim da Paz, São Jerônimo, Parque da Liberdade e Gruta Dainese. O investimento é de R$ 32,6 milhões.

Outra obra prioritária é a reforma e ampliação da ETE Carioba. Seu início é previsto para janeiro de 2019 e conclusão no segundo semestre de 2020. O investimento é de R$ 72 milhões. Em paralelo, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) realiza a troca de 500 quilômetros de tubulação da rede de distribuição de água com objetivo de eliminar pontos de vazamento e prejuízo ao abastecimento da cidade.